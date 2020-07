Bons plans iOS : Prune, Slaughter, AirDisk Pro

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Prune, Slaughter, AirDisk Pro. L'occasion d'économiser 29,2€ !



Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.0.2, 31 Mo, iOS 9.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile





Alloy (App, iPhone / iPad, v2.6.1, 135 Mo, iOS 11.0, 32Parrots LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Alliage mise tout sur l'automatisation de vos activités au jour le jour : que vous ayez juste besoin de lancer une application ou d'automatiser de nombreuses tâches répétitives et complexes, l'application peut s'en charger.



Simple et pratique : si vous avez besoin de poster les photos prises directement sur Facebook, envoyer des SMS à quelqu'un de façon automatique, enregistrer et suivre votre place de parking et votre temps, c'est possible avec Alloy.



Les + : Pratique si vous répétez souvent des actions





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v6.4.0, 13 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID





B&G (App, iPhone / iPad, v2.8.1, 74 Mo, iOS 9.0, Lorenzo Piccinini) passe de 1,09 € à gratuit. Vous recherchez la lumière idéale pour faire des photos impressionnantes? Êtes-vous curieux de savoir comment les photographes professionnels saisissent le moment où la lumière est "magique"? Cette application est faite pour vous ! Facile et intuitif, il vous montre les bonnes heures selon votre position.



Les + : Facile à utiliser





Jeux gratuits iOS :

Noogra Nuts (Jeu, , iPhone / iPad, v2.4, 29 Mo, iOS 9.3, Oren Bengigi) passe de 3,49 € à gratuit. Noogra Nuts est un jeu d'arcade dans lequel vous incarnez un écureuil qui doit manger des noisettes tombant du ciel.



Il faudra également éviter les nombreux pièges qui arriveront en même temps que la nourriture...



Les + : Si vous cherchez un jeu sur lequel affronter des amis





Helius (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v3.2, 21 Mo, iOS 12.0, Serge Kotov) passe de 1,09 € à gratuit. Helius ’est un monde de puzzles et de jeux passionnants simples. Il est impossible de prédire la séquence des problèmes: l’intelligence artificielle de Helius déterminera votre prochaine tâche. Tout est basé sur un concept d’analyse mentale, c’est-à-dire l’utilisation du QI.



Tout est conçu simplement et logiquement pour penser et jouer. Essayez simplement de cliquer sur les nouveaux éléments qui apparaissent à l'écran et découvrez de nouvelles possibilités. Chaque fois qu'un jeu est lancé, ses termes et son apparence sont générés comme une "table rase" avec un niveau de complexité donné.



Les + : Faites travailler votre cerveau





Slaughter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9, 338 Mo, iOS 9.1, Sergey Sukharev) passe de 1,09 € à gratuit. Slaughter est un jeu de survie. Vous incarnez Russell, un mercenaire emprisonné par un groupe de fous. Prenez toutes les armes que vous pouvez trouver et sortez d'une prison et traversez les rues d'une ville abandonnée.



Vous pouvez vous déplacer dans les environnements ouverts à l’aide de joysticks à l’écran et vous pouvez vivre l’action dans une perspective à la première ou à la troisième personne. Appuyez pour recharger les armes et faites glisser pour basculer entre elles. Le jeu comprend à la fois une campagne et un mode de survie.



Les + : Préparez vous à avoir de belles frayeurs





Promotions iOS :

Death Point (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.0, 1,5 Go, iOS 8.0, Vladislav Glukhov) passe de 6,99 € à 5,49 €. Death Point propose une expérience premium avec des graphismes de grande qualité, un gameplay efficace, une ambiance travaillée et une durée de vie correcte.



Inspiré des jeux d'infiltration comme Metal Gear Solid, Hitman ou Splinter Cell, Death Point vous propose de passer inaperçu le plus possible dans les différentes missions d'espion qu'on vous propose.



3D isométrique maitrisée, gameplay profond et missions travaillées vous attendent !



Les + : Si vous aimez l'infiltration

Les + : Si vous aimez l'infiltration

Un excellent scénario





Prune (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.3, 115 Mo, iOS 8.0, Joel McDonald LLC) passe de 4,49 € à 2,29 €. Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée intriguante !



Un des plus élégants jeux de l'App Store.



Les + : Visuellement unique

Les + : Visuellement unique

Plus qu'un jeu, une expérience