La nouvelle Freebox Pop (v8) présentée le 7 juillet

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Attendue, la nouvelle Freebox V8 aura mis bien moins longtemps à sortir que la V7, la Delta. Un an et demi après la dernière box, Free va proposer la Freebox POP en guise de Freebox V8.



La présentation vient d'être officialisée pour le mardi 7 juillet à 10h. Mais que peut-on en attendre ?

Les nouveautés de la Freebox Pop

Premièrement, il s'agit d'une nouvelle gamme puisque la Freebox Pop sera vendue entre 25 et 35 euros, soit à mi-chemin entre la Mini 4K et la Delta. Si elle doit sortir dans la foulée de sa présentation, encore faut-il savoir les nouveautés embarquées.

Déjà listée sur le site de Netflix, la Freebox POP diffusera la vidéo en 4K Ultra HD et le son en 5.1 et Dolby Atmos.

Free a prévu des débits allant jusqu’à 2,5 Gbits/s contre 1 Gbit/s pour la Mini 4K, One et Révolution et 10 Gbits/s pour la Freebox Delta. Un positionnement plus près de la Mini 4K, mais qui est déjà mieux que tous les concurrents.

D'après les bruits de couloir, Free aurait fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, ce qui est une première. Par contre, la firme aurait changé le design pour être totalement intégrée à la marque.



Enfin, si Netflix semble d'office disponible, le mystère demeure sur le système d'exploitation. Certains parlent d'une reconduction d'Android TV, d'autres espère un OS maison, moins bugué.



Qui attend une nouvelle Freebox ?