Slatch permet de converser dans n'importe quelle langue

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Qu'il est difficile de voyager à l'étranger sans faire face à la barrière de la langue, véritable peur pour certains qui n'osent pas se rendre dans certains pays. Si des outils sont déjà disponibles pour traduire facilement du texte ou notre propre voix, certains entreprises continuent de tenter de devenir des références dans le milieu.



C'est notamment le cas de l'application Slatch (v1.4.1, 199 Mo, iOS 11.0), en développement depuis plusieurs années, et qui cherche à faciliter l'échange avec des étrangers qui ne parlent pas la même langue.

Slatch cherche à casser les barrières de la langue

Slatch est une messagerie instantanée multilingue qui permet de communiquer dans le monde entier à travers des messages texte, audio et vidéo. Avec Slatch, le monde est entre vos mains.



Vous l'aurez compris, le but de Slatch est de proposer une application de messagerie qui veut révolutionner la façon de parler d'autres langues. Ainsi, que ce soit en message privé ou dans un groupe, l'app proposera de traduire automatiquement vos phrases dans la langue voulue, avec une rapidité et une justesse remarquable.



Pour aller encore plus loin, il est bien sûr possible de passer des appels audio et vidéo, avec une possibilité de faire traduire vos phrases en temps réel. De même si vous vous rendez à l'étranger et que vous ne parlez pas la langue, il vous sera possible de faire appel à une voix synthétique qui lira la traduction de vos dires.



L'application est, pour le moment, gratuite, mais les développeurs souhaitent intégrer prochainement des achats intégrés, notamment pour proposer un service de rencontre qui utilisera la géolocalisation.

Télécharger l'app gratuite Slatch