TSMC : 80 millions de puces A14 en 5nm pour les iPhone 12

TSMC a été sélectionné pour gérer les puces A14 que nous retrouverons dans tous les modèles des iPhone 12. D'après une indiscrétion relayée par L0vetodream, Apple aurait effectué une très grosse commande qui impliquerait la livraison de 80 millions de puces A14 pour 2020. Un record !

Apple surestimerait-elle les ventes des iPhone 12 ? À en croire cette rumeur, la firme de Cupertino n'aurait clairement pas peur des effets négatifs du Covid-19 sur les ventes de fin d'années.

En effet, ce n'est pas moins de 80 millions de puces A14 en 5nm qui seraient ce moment fabriqué pour être assemblé dans les iPhone 12.

En ce qui concerne les récentes rumeurs sur l'activité en interne de TSMC, l'activité serait en ce moment au maximum de sa capacité. Les livraisons devraient être toutes honorées.

Cette année encore la firme de Cupertino a renouvelé sa confiance envers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company qui est devenu avec le temps un partenaire historique d'Apple.

TSMC will prepare 80 million A14 chips for Apple, in this year.