iCloud Keychain sur iOS 14 / MacOS 11 alerte en cas de mot de passe corrompu

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Parmi les 200 nouveautés d’iOS 14 et les 100 nouveautés de MacOS 11, certaines sont visibles comme l'écran d'accueil repensé avec des widgets, la bibliothèque d'applications ou les appels en bannière, mais d’autres, tout aussi importantes, valent le détour. C’est le cas du trousseau iCloud qui s’améliore grandement.



Apple permet aux utilisateurs d'accéder à des informations très utiles sur leurs mots de passe.

iCloud Keychain c’est quoi ?

Si vous n'êtes pas familier avec le trousseau iCloud ou iCloud Keychain en anglais, il stocke et synchronise tous vos mots de passe de différents sites Web et applications dans le cloud. Il est ainsi possible de créer un compte sur un service depuis son iPhone et de se connecter facilement sur un Mac ou un iPad par la suite. Les utilisateurs peuvent accéder au trousseau iCloud avec un iPhone ou un iPad en ouvrant l'application Reglages, puis en appuyant sur le menu Mots de passe.

Les nouveautés de iCloud Keychain avec iOS 14

Avec iOS 14, Apple propose un nouveau menu «Recommandations de sécurité» qui affiche uniquement vos mots de passe qui pourraient mettre vos comptes en danger pour une raison quelconque. Cela inclut les mots de passe faciles à deviner et même ceux qui ont pu fuir sur le Web.



Le trousseau iCloud clarifie maintenant quel est le problème avec le mot de passe pour chaque compte spécifique qui y est enregistré, afin que les utilisateurs puissent en savoir plus sur la création de mots de passe plus forts. Certaines de ces fonctionnalités étaient déjà présentes dans iOS 13, mais elles n'étaient pas aussi importantes que dans iOS 14.



Voici quelques exemples d'alertes de sécurité fournies par le trousseau iCloud sur iOS 14 :

Beaucoup de gens utilisent ce mot de passe, ce qui le rend facile à deviner.

Ce mot de passe est facile à deviner.

Ce mot de passe utilise une séquence, «123». L'utilisation de modèles rend les mots de passe faciles à deviner.



Iy a une nouvelle alerte en particulier qui est aussi l'une des plus importantes pour les utilisateurs. Selon Apple, le trousseau iCloud vérifie désormais si vos mots de passe sont impliqués dans une violation de données. Ceci est important non seulement pour vous permettre de changer votre mot de passe immédiatement, mais également pour savoir quels autres comptes peuvent être affectés si vous utilisez un mot de passe répété ou similaire.

Voici ce qu’affiche iOS sur le détail d’un mot de passe dans ces cas là :

Mot de passe compromis car réutilisé.

Mot de passe compromis.

Et iCloud Keychain sur MacOS 11

Voici comment l'entreprise américaine décrit la fonctionnalité Trousseau iCloud, qui est également présente sur macOS 11 Big Sur via Safari et commun à iOS 14 :

Safari surveille en toute sécurité vos mots de passe enregistrés, en gardant automatiquement un œil sur les mots de passe susceptibles d'avoir été impliqués dans une violation de données. Pour ce faire, Safari utilise des techniques cryptographiques puissantes pour vérifier régulièrement les dérivations de vos mots de passe par rapport à une liste de mots de passe violés de manière sécurisée et privée qui ne révèle pas vos informations de mot de passe - même à Apple. Si Safari découvre une violation, il peut vous aider à passer à Se connecter avec Apple lorsqu'il est disponible ou à générer automatiquement un nouveau mot de passe sécurisé.



Voilà qui est très pratique pour renforcer la sécurité de ses données. J’ai par exemple trouvé 145 avis relatifs à la sécurité sur mes comptes en ligne.



En plus des améliorations du trousseau iCloud, Apple a récemment annoncé un projet open source pour aider les développeurs à prendre en charge des mots de passe forts compatibles avec les sites Web populaires. La société a également ajouté la prise en charge de Touch ID et Face ID dans Safari via l'API d'authentification Web.



iOS 14, iPadOS 14 et macOS 11 Big Sur devraient être disponibles pour le public cet automne, avec la sortie des iPhone 12.