Comparatif de la taille de l’iPhone 12 de 5,4” avec l’iPhone 7 et SE

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Des modèles factices d'iPhone 12 basés sur des schémas en fuite ont commencé à circuler sur la toile depuis quelques semaines. Après une premier vidéo puis des maquettes basiques, voici un modèle plus travaillé du futur entrée de gamme. L’iPhone 12 de 5,4 pouces est ici surtout comparé aux iPhone SE 2016 et iPhone 7 en termes de taille.



Pas satisfait des informations de dimensions connues jusqu’à maintenant sur le nouvel iPhone, l'utilisateur du forum MacRumors iZac a pris les choses en main et a acheté son propre modèle factice de 5,4 pouces.

Comparatif entre l’iPhone 12, l’iPhone 7 et l’iPhone SE

iZac envisage l'iPhone 12 de 5,4 pouces comme un remplaçant potentiel de son iPhone SE d'origine (écran de 4 pouces), un appareil utilisable à une main. Dans l'ensemble, il pense qu'il peut s'habituer à la petite différence de taille avec l’appareil à venir.

En le manipulant, je peux dire qu'il semble un peu plus large que le SE, qui se niche très confortablement dans ma main. MAIS, bien qu'il soit plus proche du 7, je noterai qu'il semble beaucoup plus facile à gérer car le profil carré et le côté plat vous permettent de bien tenir l'appareil.

iZac a constaté que l'iPhone 12 de 5,4 pouces en fuite est environ 6 mm plus large que l'iPhone SE d'origine et environ 3 mm plus étroit que l'iPhone 7 :

À retenir, il est ~ 6 mm plus large que l'iPhone SE et ~ 3 mm plus fin que l'iPhone 7 contre lequel je l'ai mis à l'échelle. Cela correspond aux dessins CAO précédemment divulgués, et où j'avais calculé une différence de 2,8 mm avec l'iPhone 7. Le profil rond du 7 le fait apparaître plus mince dans les images.

iZac estime également que le futur iPhone 12,4 de 5,4 pouces sera environ 1 mm plus épais que le SE.



Selon les rumeurs, l'iPhone 12 devrait sortir cet automne en trois tailles différentes. Les sources indiquent que nous verrons un iPhone de 5,4 pouces, un iPhone de 6,7 pouces et deux iPhones de 6,1 pouces en version normale et en version Pro. 5,4 pouces est plus petit que l'iPhone 11 Pro actuel (5,8 pouces), tandis que 6,7 pouces est plus grand que l'iPhone 11 Pro Max actuel (6,5 pouces). Parmi les nouveautés, on notera de l’OLED pour tous, mais une dalle 120HZ et LPTO sur l’iPhone 12 Pro, la 5G, la recharge inversée ou encore une encoche réduite et un design plus carré et plus plat.



