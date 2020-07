Gmail de Google supporte enfin Split View sur iPad

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Depuis plus de 5 ans désormais avec iOS (puis iPadOS), Apple a travaillé pour améliorer le multitâche sur les tablettes. Split View vous permet d'utiliser deux applications en même temps à l’écran, et Gmail sur iPad prend désormais en charge cette fonctionnalité.

Gmail enfin compatible Split View

Google traite une plainte de longue date avec Gmail pour iOS en ajoutant la prise en charge de Split View. Cette fonctionnalité système a été introduite avec iOS 9 en 2015, mais le client de messagerie de Google n'a jamais pu la prendre en charge avant le mois dernier.



La société n'a annoncé officiellement qu’aujourd'hui cette évolution du multitâche avec Gmail.



Lorsque vous utilisez un iPad, vous pouvez désormais effectuer plusieurs tâches avec Gmail et d'autres applications iOS. Vous pouvez utiliser Gmail et Google Agenda en même temps avec Split View pour vérifier votre calendrier avant de répondre à un e-mail pour confirmer l'heure de la réunion. Ou, vous pouvez facilement faire glisser et déposer des photos de Google Photos dans un e-mail sans quitter Gmail.



La version 6.0.200531 a été déployée il y a trois semaines avec cette nouveauté, bien que les notes de publication ne mentionnaient pas la prise en charge de Split View. Il s'agit d'un ajout attendu depuis longtemps qui fait grandir un peu plus l'une des applications clés de Google sur la plate-forme iOS.



La vue fractionnée nécessite que la préférence «Autoriser plusieurs applications» soit activée dans les Reglages du dock. Après cela, vous pouvez balayer vers le haut depuis le bas de l'écran lorsque Gmail est actif pour ouvrir le Dock et faire glisser une autre application sur l'écran.



Google recommande aux utilisateurs de profiter des raccourcis clavier pour "encore plus d'efficacité lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois". Cette fonctionnalité est disponible pour les clients G Suite et les comptes Google gratuits.

Télécharger l'app gratuite Gmail