Disney+ : Voici le film à ne surtout pas rater à la rentrée (bande-annonce)

Disney+ : Voici le film à la rentrée

Après le succès de Hamilton qui a provoqué une forte augmentation des téléchargements de l'application ce week-end, Disney+ devrait reproduire le même engouement à la rentrée avec sa future grosse production. Pour la réalisation, le groupe a choisi Anna Mastro qui a été aux commandes de la série Marvel's Runaways.

Disney+ présente

"Société secrète de la royauté"

Dès le 25 septembre, les abonnés Disney+ découvriront une nouvelle création originale en exclusivité. Il s'agira du film "Société secrète de la royauté" qui met en avant plusieurs adolescents qui ne savent pas qu'ils ont de super pouvoirs. Ils devront réaliser des missions d'une extrême dangerosité et devront s'unir tous ensemble pour y arriver.

On retrouve dans le casting Peyton Elizabeth Lee qui a déjà été aperçue dans la série Shameless, Skylar Astin qui a été présent dans The Hit Girl ou encore Pitch Pefect 2 et Niles Fitch qui est loin d'être inconnu puisqu'il a été l'une des stars de la série This Is Us et Atypical de Netflix.

Le programme sera disponible à la rentrée pour les États-Unis et dans le reste du monde où Disney+ a déjà marqué son empreinte.

Voici la synopsis du film :

Sam, une adolescente rebelle, possède sans le savoir des superpouvoirs comme tous les enfants royaux placés au second rang dans l’ordre de succession. Fille des souverains d’Illyrie, elle a bien du mal à se plier au protocole, préférant tracer sa propre voie. Contrairement à sa sœur aînée Eleanor - qui semble parée de toutes les qualités et deviendra un jour reine - elle préfère participer à des manifestations illégales avec sa bande ou faire la fête plutôt que de s’investir dans la vie du palais. Lassée de l’attitude de sa fille, la reine Catherine l’envoie dans une colonie de vacances où Sam fait la connaissance de quatre autres adolescents dans sa situation – Tuma, Roxana, January et Matteo – et découvre avec stupeur ses superpouvoirs. Le groupe est bientôt invité à intégrer les rangs d’une société secrète chargée de maintenir la paix dans les royaumes depuis des générations. Avec l’aide de leur professeure, et animés par le sentiment d’avoir enfin des responsabilités, Sam et ses camarades vont devoir apprendre la maitrise de ces pouvoirs et la collaboration pour sauver le monde de bien terribles menaces...

