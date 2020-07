Bons plans iOS : Threes!, air radio tune, Chuckin Sauce

Il y a 43 min (Màj il y a 43 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Threes!, air radio tune, Chuckin Sauce. L'occasion d'économiser 22,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

air radio tune (App, iPhone / iPad, v5.2.4, 55 Mo, iOS 8.0, Sergey Kluyukov) passe de 1,09 € à gratuit. Air radio tune offre un moyen rapide et facile d'écouter des milliers de stations de radio Internet en streaming sur votre iPhone, iPad et iPod. Écoutez ce qui vous intéresse parmi la grande collection de stations de musique, d'informations, de sport et de conférences dans le monde entier. Plus de 30 000 stations de radio de grande qualité, de n'importe quel genre et style. Créez des listes de favoris de vos préférences et vos goûts.



Les + : La lecture en arrière-plan

La recherche textuelle Télécharger l'app gratuite air radio tune





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.1, 40 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Jeux gratuits iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v5.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit. Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Chuckin Sauce (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 165 Mo, iOS 8.0, Jordan Crews) passe de 1,09 € à gratuit. Chuckin 'Sauce permet même au joueur de hockey le plus poussiéreux de jouer comme un pro! Jouez sur plusieurs niveaux dans plusieurs mondes, y compris en jouant comme vous le souhaitiez ... sur l'étang!





Participez à des challenges sur des terrains de folie, avec des obstacles toujours plus difficiles.



Les + : Très fun

Ça rafraîchit pour l'été Télécharger le jeu gratuit Chuckin Sauce





Office Story (Jeu, Simulation, iPhone, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 338 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Math Trainer (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v6.0.3, 9 Mo, iOS 11.0, Rob Sammons) passe de 1,09 € à gratuit. Math Trainer offre un moyen amusant et facile d'améliorer votre capacité à résoudre les problèmes d'addition, de soustraction, de multiplication et de division dans votre tête. Choisissez simplement le type de problèmes sur lesquels vous souhaitez travailler et le niveau de difficulté.



Répondez ensuite à chaque problème le plus rapidement possible. Si vous ne répondez pas correctement, la bonne réponse vous sera présentée. L'application comprend quatre niveaux de difficulté, la prise en charge d'Apple TV, un mode sombre et des classements en ligne.



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Math Trainer





Promotions iOS :

Threes! (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.24, 100 Mo, iOS 8.0, Sirvo LLC) passe de 3,49 € à 0,49 €. Un excellent jeu de puzzle dans lequel vous disposez d'une grille de quatre cases sur quatre dans laquelle vont apparaître des jetons. Le but est de faire glisser ces jetons afin de les associer entre eux. 1 2=3, 3 3=6, 6 6=12 etc, etc, jusqu'à atteindre des valeurs de 96, 192 et même beaucoup plus.



Mais il faudra du temps pour y parvenir. Sorte de 2048 mais avec un peu plus de réflexion !



Les + : Lauréat du Apple Design Award 2014

Pour tous les âges Télécharger Threes! à 0,49 €





Kings Hero 2 (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v21, 351 Mo, iOS 8.0, Sergej Voronov) passe de 3,49 € à 1,09 €. Kings Hero 2 - est un jeu de rôle tactique classique avec un style de combat tour par tour!

Dans le jeu, le joueur traverse un monde fantastique.



Vous allez accomplir des quêtes, vous battre avec des esprits diaboliques,

Collectez des objets anciens et lancer un défi aux chefs les plus forts.



Les + : Un excellent RPG Télécharger Kings Hero 2 à 1,09 €