Après la fermeture de Mixer, Ninja préfère aller sur YouTube plutôt que sur Facebook Gaming

Après la fermeture de la plateforme de streaming Mixer, Ninja avait le choix, soit il continuait ses streams sur Facebook Gaming (ce que Microsoft recommandait à tous les streamers de son service) ou retournait vers un autre service comme Twitch/YouTube où il possède plusieurs millions d'abonnés sur ses comptes.

Ninja débarque sur YouTube

Le 22 juin 2020, Microsoft a surpris tout le monde en annonçant la fermeture définitive de sa plateforme "Mixer" qui n'a jamais vraiment rencontré de succès. Pourtant Microsoft avait tout donné avec des accords d'exclusivité à plusieurs millions de dollars signés avec plusieurs étoiles montantes de Twitch.

Normalement, les streamers qui étaient en contrat avec Mixer devaient rester pendant 5 ans, vu l'annonce de l'arrêt du service, ils ont tous été libérés au bout de seulement un an...

Un "braquage" comme certains Twittos l'ont appelé, puisque Ninja a reçu plusieurs dizaines de millions de dollars pour au final voir son contrat se terminer au bout de seulement 12 mois.



Depuis plusieurs jours, beaucoup de fidèles de Ninja se demandaient : "Va-t-il retourner sur Twitch après l'arrêt brutal pour Mixer ?". Finalement, Ninja a préféré YouTube où il possède une chaine à plus de 23 millions d'abonnés.

En effet, cette chaine a monté grâce aux nombreuses vidéos de ses meilleurs moments dans ses parties de Fortnite, Apex Legends et Valorant.

Facebook Gaming a proposé une autre exclusivité

Ninja est l'un des streamers les plus appréciés et les plus convoités. Après l'annonce de l'arrêt de Mixer, le service de Mark Zuckerberg aurait fait une très grosse offre à Loader, Shroud et Ninja pour qu'ils continuent à streamer sur Facebook Gaming.

Une offre qu'aurait catégoriquement refusée Ninja !



Ce choix de YouTube est-il une exclusivité ? Pour l'instant, aucun détail n'a fuité, mais on imagine que si Ninja a préféré YouTube plutôt que Facebook Gaming avec le gros chèque, c'est peut-être que Google a proposé quelque chose de plus intéressant...



Visiblement le premier stream semble un succès. Alors que Ninja était à environ 3 000 viewers à chaque stream sur Mixer, depuis qu'il a déclenché son stream sur YouTube à 19h aujourd'hui, il a déjà atteint les 145 000 viewers en simultané.

Pour les autres streamers Mixer qui souhaitent continuer l'aventure auprès de Facebook Gaming dès le 22 juillet (date de la fin de Mixer), plusieurs points avantageux ont été négociés entre Microsoft et Facebook.

Pour ceux qui le désirent, l'aventure pourra aussi continuer sur Twitch qui est en ce moment la première plateforme de streaming face aux concurrents YouTube et Facebook Gaming.





