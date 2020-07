Instagram propose d'épingler un ou plusieurs commentaires

Il y a 3 heures

Julien Russo

C'est nouveau et ça a été annoncé il y a tout juste 24 heures sur le compte Twitter d'Instagram. Alors que l'application rachetée par Facebook propose depuis quelques semaines des vidéos courtes de 15 secondes au format TikTok, l'application ajoute encore une nouvelle fonctionnalité et cette fois-ci ça concerne les commentaires !

Vous pouvez épingler un ou plusieurs commentaires

Il nous est tous déjà arrivé de poster une photo ou vidéo sur Instagram et d'avoir des commentaires négatifs qu'on préfèrerait soit supprimer ou faire descendre vers le fond de la liste. Avec la nouvelle mise à jour que propose Instagram, il est désormais possible d'épingler un ou plusieurs commentaires que vous avez particulièrement appréciés.

Instagram a expliqué qu'il sera possible d'épingler jusqu'à 3 commentaires puisque l'objectif de cette fonctionnalité n'est pas non plus de mettre en avant que les commentaires positifs.

Cette nouvelle action d'Instagram s'inscrit dans le plan de lutte contre le harcèlement en ligne. Le réseau social a parlé il y a plusieurs mois de plusieurs nouveautés qui se déploieront progressivement. Justement, le fait d'épingler un ou plusieurs commentaires faisait partie de ces mesures prises.



Le fait d'épingler les commentaires permettra aussi de mettre en avant les meilleurs commentaires laissés par d'autres utilisateurs sur un post Instagram. Fini la personne qui lâche un commentaire "First" pour dire qu'elle a été la première à commenter !

Désormais, vous pourrez mettre en premier les commentaires que vous trouvez les plus pertinents.

Le porte-parole d'Instagram a expliqué :

Cette fonction permet aux gens de donner le ton à leur compte et de s’engager auprès de leur communauté en épinglant un certain nombre de commentaires en haut de leur fil de discussion

L'une des autres mesures qui ont été adoptées par Instagram, c'est la suppression des commentaires en masse.

Quand nous détenons un compte avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés, les commentaires peuvent être très nombreux et les supprimer un par un peut prendre beaucoup de temps.

Pour ces utilisateurs ayant une forte communauté, Instagram propose depuis 2 mois, la suppression des commentaires de masse.

Il est devenu possible de supprimer les commentaires par groupe de 25, ce qui reste quand même un joli gain de temps !



Instagram a aussi proposé de choisir qui peut laisser un commentaire sur vos publications. Les utilisateurs ont désormais le choix entre "tout le monde", "seules les personnes que vous suivez" et "personne". Twitter a lancé la même fonctionnalité quasiment dans le même timing.

Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux font tout pour lutter contre le harcèlement qui est devenu l'un des fléaux de nombreux utilisateurs !



