iPhone 12 : Plus d'accessoires, mais le prix en hausse !

Il y a 24 min

Julien Russo

8

On s'était dit : "Apple va enlever le chargeur et les EarPods, il faut s'attendre à que le prix des iPhone 12 baisse", finalement ce serait tout le contraire d'après un analyste... Le prix augmenterait à cause de plusieurs composants qui sont particulièrement coûteux. On pense par exemple au modem 5G et l'écran OLED !

L'iPhone 12, un prix plus élevé ?

Nous ne sommes pas à la première augmentation du prix de l'iPhone. On pourrait même dire qu'on est habitué !

Chaque année, Apple propose son iPhone avec des tarifs très souvent en augmentation. Si les récentes années ont été plus 'light" avec l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui ont été au même prix que la précédente génération, pour les iPhone de 2020 la tendance ne serait pas du tout la même.



En effet, les iPhone 12 vont introduire des composants nettement plus coûteux que les iPhone 11. Apple ne voulant pas sacrifier sa marge de bénéfice, la firme devrait ajuster le prix final en fonction du prix de fabrication.

D'après l'analyste Jeff Pu qui a partagé sa note de recherche à MacRumors, on parlerait d'une augmentation de 50$ par rapport aux prix des iPhone 11. Et encore... Cette augmentation est "soft" puisqu'elle devrait être plus élevée si Apple avait laissé le chargeur et les EarPods dans la boîte !

Cette augmentation est inévitable et elle est causée par l'ajout du modem 5G de Qualcomm et du nouvel écran OLED. L'analyste est certain que les consommateurs accepteront cette augmentation tarifaire et que la demande ne sera pas affectée.

Cependant, d'après Jeff Pu les consommateurs seraient moins compréhensibles à l'idée de ne plus avoir les accessoires dans la boîte. Ça risque selon lui de faire un bad buzz et de décevoir les clients qui seront intéressés par les futurs iPhone 12.