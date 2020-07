Pays-Bas : Le revendeur MediaMarkt a vendu des iMac à 2,19€ par erreur

L'histoire se passe aux Pays-Bas, alors que MediaMarkt proposait des iMac à un tarif inférieur à 5€ , un client du nom de Nemo n'a pas hésité une seule seconde à passer commande. Il s'est acheté trois iMac pour le prix de seulement... 6,57€ ! Si le jeune homme pensait que MediaMarkt allait stopper la commande quelques heures après que celle-ci soit validée, il s'est complètement trompé, puisque la commande a été préparée , emballée et expédiée vers l'adresse du domicile de Nemo. Une fois réceptionné, le client a été discret , puisqu'il était conscient qu'il s'agissait d'une erreur. Cependant, après quelques vérifications MediaMarkt s'est rendu compte de l'incroyable erreur dont plusieurs clients ont profité. Il faut dire que cela s'est vite remarqué puisque les ventes ont été plus nombreuses que d'habitude.

Imaginez-vous voir un iMac au tarif de 2,19€ chez un revendeur Apple... Vous allez bien sûr immédiatement ajouter le produit dans votre panier, sortir votre carte bancaire et effectuer le paiement ! Cependant, il s'agit bien sûr d'une erreur. Voici l'histoire qui est arrivée à MediaMarkt qui a vendu des iMac à un prix dérisoire.

