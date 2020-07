Les abonnés Orange vont peut-être bientôt avoir accès à Disney+ sur leur Livebox

Comme ses concurrents, Disney+ a privilégié la disponibilité de son application sur un maximum d'OS (ce qui a dû être un véritable casse-tête pour les développeurs). On retrouve le service de streaming sur iPhone, iPad, Android, PS4, Fire TV, Apple TV... Il est clairement impossible de dire aujourd'hui : "J'ai du mal à accéder à Disney+". Cependant, ce qui reste compliqué c'est la disponibilité du service sur les box internet de nos FAI.

Disney+ bientôt chez Orange ?

Depuis que Disney+ est disponible en France, personne n'a accès au service de streaming via son abonnement internet (sauf si vous avez un abonnement à Canal+ ou un boitier avec Android TV). En effet, le groupe Disney a préféré signer un contrat avec la firme de Maxime Saada plutôt qu'avec un fournisseur d'accès à internet.

Cependant, bonne nouvelle ! Si on en croit les dernières indiscrétions relayées par Challenges, les choses pourraient prochainement changer puisque Orange serait en discussion avec Disney pour bénéficier du nouveau service de streaming sur la Livebox. Cela éviterait aux abonnés de devoir passer par un abonnement Canal+ avec un engagement pour profiter de Disney+.



Avec cet accord, Orange aurait la possibilité de proposer Disney+ directement dans une offre Livebox ou de proposer une option à un tarif préférentiel pour certains abonnements.

Pour l'instant il n'y a aucune date et communication officielle ! Ce ne sont que des bruits de couloir.

Avant que Disney signe avec Orange, il faut convenir d'une entente sur la rémunération des deux parties et c'est souvent là que le chemin semé d'embûches commence...

Alors qu'il n'y a aucun signe d'arrivée de Disney+ chez Free, Bouygues Télécom et SFR, il se pourrait bien que Orange soit le premier FAI français à proposer le service de Disney pour ses abonnés.

Un solide argument pour vendre des abonnements !

