Rumeur : L'iPhone 12 aurait 4 Go de RAM et l'iPhone 12 Pro 6 Go

Il y a 2 heures (Màj il y a 51 min)

Julien Russo

Nous ne sommes plus loin de l'annonce de l'iPhone 12, encore 2 mois à tenir et nous saurons tout de manière officielle sur la prochaine génération d'iPhone qui passera à la 5G. D'ici là, notre seule source d'information ce sont les... rumeurs ! Et justement, cette nuit une nouvelle indiscrétion vient de faire du bruit.

Jusqu'à 6 Go de RAM sur l’iPhone 12 Pro ?

La rumeur a été lancée par le spécialiste des fuites, @L0vetodream sur Twitter. Celui-ci affirme que dans la prochaine génération diPhone, i'Phone 12 standard embarquerait 4 Go de RAM, cependant pour les versions "Pro" qui seront donc plus chères, Apple aurait intégré 6 Go de RAM.

À titre de comparaison, les iPhone 11 actuels ont tous 4 Go de RAM, Apple a toujours estimé qu'il n'était pas utile d'en ajouter plus.

Pour les iPhone 12 Pro, l'ajout de la mémoire permettra de gérer les calculs critiques, d'ouvrir plus d'applications en simultané, d'ouvrir pus d'onglets sur Safari... Un ajout de RAM est surtout un confort supplémentaire pour l'utilisateur, puisque quand il y a trop d'applications ouvertes en arrière-plan, cela peut engendrer des lenteurs quand la RAM est insuffisante. Idem pour les jeux gourmands ou la réalité augmentée.

Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020



Pour rappel, les autres rumeurs affirment qu'il y aura quatre modèles d'iPhone 12, on parle d'un iPhone 12, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Les tailles d'écran devraient être différentes, il y aurait du 5,4 pouces pour l'iPhone 12, du 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro et du 6,7 pouces pour l'iPhone 12 Pro Max.



Au niveau du stockage, les rumeurs ont affirmé qu'on partirait sur un stockage minimal de 128 Go et que le maximal serait de 512 Go.



Pour les caméras arrières, on retrouve une double caméra pour les iPhone 12 et 12 Max, pour les versions Pro ce serait une triple caméra accompagnée du LiDAR qu'on retrouve sur les derniers iPad Pro.



Enfin, écran OLED pour tous, modem 5G et nouveau design plus plat et moins arrondi.



