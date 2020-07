iSoft 7.6 : optimisation et correction de bugs !

iSoft passe en version 7.6 ce samedi, une semaine après la précédente mise à jour qui avait apporté de nombreux changements sous le capot pour préparer l’avenir et notamment iOS 14. Bien que l’app tournait mieux que jamais, il restait un peu de travail. Nous avons donc corrigé de nombreux bugs et optimisé encore un peu plus l’expérience.

iSoft corrige ses bugs pour iOS 14 et iPadOS 14

La dernière version 7.6 est donc une mise à jour importante qui contient de nouvelles optimisations ainsi que des correctifs attendus. Si le mode sombre est encore plus abouti, notamment sur la partie d’ajout des commentaires, nous avons enfin réglé les crashs intempestifs lors du rafraîchissement des articles mais aussi corrigé les soucis graphiques lors du changement d’orientation. L’un des problèmes était d’ailleurs présent depuis 2013, date de la refonte ergonomique majeure survenue avec la sortie d’iOS 7.



Voici la liste non exhaustive des bugs corrigés et remontés par nos fidèles lecteurs :

Bug d’affichage lors du changement d’orientation sur le détail des articles et les bons plans

Crash au rafraichissement des données

Clignotement des images au rafraîchissement

Réponse à un commentaire spécifique

Saisie de commentaire en mode nuit

Nouvelle Icône dark fonctionnelle sur iPad (membres premium)



Résultat, votre app iSoft est plus rapide et plus stable que jamais. Elle tourne comme une horloge sur iPhone, iPad et Apple Watch. On rappelle que l’appli supporte les versions d’iOS 9 à iOS 14.

Cette nouvelle version corrige-t-elle les soucis que vous aviez rencontrés ? Donnez-nous votre avis, à vous abonner aux notifications et n’hésitez pas à partager iSoft à vos amis !

