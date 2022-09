iSoft 8.0.1 corrige plusieurs bugs dont celui des notifications

Juste avant la sortie de la version finale d’iOS 16, nous avions proposé une grande mise à jour 8.0 de votre application iSoft avec plusieurs nouveautés dont le fameux widget pour l'écran verrouillé. Cette version adaptée aux nouveaux iPhone 14 avait embarquée, malgré nous, quelques bugs dont celui qui faisait planter l'application au clic sur une notification. Après quelques jours de développement, la mise à jour 8.0.1 est déjà disponible.

iSoft rectifie le tir

Si iPhoneSoft est né en 2008 avec l'avènement de l'App Store, iSoft existe depuis 2009 sur l’App Store, avec chaque année de nombreuses mises à jour. Une fois n’est pas coutume, l’arrivée d’une version majeure - iOS 16 - nous avons joué avec les possibilités offertes par le SDK pour vous offrir par exemple un widget pour l'écran verrouillé qui vous permet d’avoir le nombre d’articles publiés dans la journée. Sans oublier un support complet des derniers iPhone 14 et iPhone 14 Pro, ainsi que quelques ajustements comme l'ouverture des articles liés dans une vue native au lieu d'un navigateur.

Mais cette version avait été un peu trop rapidement publiée. Vous avez été nombreux à nous remontrer le crash à l'ouverture des notifications, ainsi que quelques plantages au niveau du détail d'un article. Tout cela est désormais corrigé.



Par la même occasion, les développeurs ont revu les listes d'articles en affichant désormais la catégorie, ainsi qu'en revoyant l'organisation du widget qui dispose d'une police plus grande et d'une touche de couleur avec notre traditionnel bleu sur les catégories.



N’hésitez pas à mettre à jour iSoft en version 8.0.1 et à nous faire vos retours dans les commentaires. Et, encore une fois, merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre chaque jour depuis tant d’années sur le blog Apple francophone par excellence.

Télécharger l'app gratuite iSoft