Google Chrome : Google veut contrôler sa gourmandise sur les Mac

En effet, les responsables du développement de Google Chrome ont échange avec nos confrères du Wall Street Journal en dévoilant avoir fait des essais pour améliorer la gourmandise du navigateur. Ainsi, le rafraichissement de JavaScript va être moins fréquent sur les onglets inactifs, passant à une mise à jour par minute contre plusieurs auparavant. Cette initiative permettrait un "impact conséquent sur l’autonomie et les performances" puisque lors de leur test avec 36 onglets ouverts sur un ordinateur portable, l'autonomie aurait gagné deux heures. Un autre test a eu lieu avec une vidéo YouTube en plein écran et toujours des onglets inactifs avec un gain de 36 minutes. Ce correctif devrait être proposé lors du passage à Chrome 86 d'ici quelques mois. Source

Il s’agit d’un investissement continu dans l’amélioration de la vitesse, des performances et de la durée de vie des batteries.

Si vous utilisez Google Chrome sur l'un de vos appareils, vous n'êtes pas sans savoir à quel point le navigateur Internet peut être gourmand au niveau de la batterie. Ce problème se répercute sur quasiment toutes les plateformes, mais semble être encore plus marquant sur macOS. La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version avec une amélioration de l'autonomie.

