Apple contraint d'avertir les utilisateurs américains des risques "pour la sécurité nationale" des applications

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Les choses empirent aux États-Unis, avec une paranoïa grandissante face aux pays étrangers... Preuve en est avec la nouvelle contrainte imposée à Google et Apple : ces derniers sont forcés d'avertir les utilisateurs américains quant à l'utilisation d'applications développées ailleurs que dans le pays.



La cause ? La demande stipule que ceux qui téléchargent des apps étrangères via l'App Store ou le Play Store prennent des risques "pour la sécurité nationale".



Ambiance...

Les États-Unis estiment que les apps étrangères présentent des risques

Selon le président du Sous-comité du Congrès sur la sécurité nationale, Stephen Lynch, les applications développées par des entités étrangères sont des risques "pour la sécurité nationale".



Lynch a ainsi écrit à Apple et Google pour que ces derniers préviennent les utilisateurs que les applications de «leurs adversaires» peuvent recueillir des informations sensibles sur les citoyens américains…

Bien que le Sous-comité apprécie les garanties qu'Apple a mises en place pour protéger la confidentialité des utilisateurs, nous restons préoccupés par le fait que les applications mobiles détenues ou exploitées par des développeurs étrangers, ou qui stockent les données des utilisateurs des citoyens américains à l'étranger, pourraient permettre à nos adversaires d'accéder à des quantités importantes d'informations sensibles sur les citoyens américains à leur insu au détriment de la sécurité nationale américaine […]

Un tacle appuyé envers la Russie et la Chine, dont l'exemple le plus récent n'est autre que le cas TikTok... La lettre appelle Apple à répondre à quatre questions d'ici la fin du mois.



