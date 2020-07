Samsung prévoit de se mettre à la 6G en 2028

Ainsi, l'année 2028 est évoqué avec déploiement de masse vers 2030 afin de permettre l'arrivée de nouvelles technologies comme la réalité étendue (XR) qui mixe AR et VR, mais également des « hologrammes mobiles » en haute définition. Source

Bien que la commercialisation de la 5G n’en est qu’à ses débuts, il n’est pas trop tôt pour commencer à préparer la 6G. Il faut en général dix ans entre le début de la recherche et la commercialisation d’une nouvelle génération de technologie de communication.

Samsung a récemment publié un livre blanc dans lequel le constructeur évoque son futur, ses technologies autour du réseau mobile, mais également la mise en place de ses équipements pour la 5G. Mais, pour aller encore plus loin, le livre « La Prochaine Expérience Hyper-Connectée pour Tous » évoque également la future norme, la 6G, avec un premier calendrier prévisionnel. Sunghyun Choi, responsable du centre de recherche Samsung :

Samsung en avance sur son temps ? L'avenir nous le dira, toujours est-il que la firme coréenne prépare déjà son futur, et notamment l'arrivée de la 6G dans le monde. Alors que la 5G n'est pas encore officielle, notamment en France où nous en sommes encore qu'aux prémices, le célèbre constructeur pose les premières pierres de son côté au sein d'un "livre blanc" dans lequel l'année 2028 est évoquée.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.