Apple présente l'Apple Store Sanlitun en Chine

À chaque nouvel Apple Store, Apple essaie d'y apporter quelque chose de nouveau, qui fera la différence avec celui qui est dans la ville voisine. Cependant, il y a des choses uniques comme les tables utilisées ou encore les grandes vitrines en verre. Cette nuit, l'entreprise a dévoilé son nouvel Apple Store Sanlitun en Chine.

Il fonctionne entièrement à l'énergie solaire

Depuis maintenant plusieurs années, Apple a passé ses boutiques et ses datas centers à l'énergie solaire. Pour ce nouvel Apple Store qui sera situé dans le centre commercial de Taikoo Li dan à Pékin, les bonnes habitudes ne changeront pas !

En effet, la firme de Cupertino a intégré un géant panneaux solaires sur le toit du magasin pour que la totalité de la nouvelle boutique soit alimentée en énergie renouvelable. Apple informe aussi que le magasin est deux fois plus grand que le précédent Apple Store ouvert en Chine.

La vice-présidente des Apple Store a expliqué :

Ce magasin établit une nouvelle norme pour Apple Retail en Chine et nous sommes ravis de poursuivre notre histoire à Pékin. Nous sommes impatients d'exploiter Apple Sanlitun et tous nos magasins dans le monde, avec la santé et la sécurité de nos clients et de nos équipes comme priorité absolue.

À l'intérieur d'Apple Sanlitun, vous retrouverez un grand espace réservé pour les ateliers Today at Apple (quand l'épisode Covid-19 sera terminé), vous avez aussi un écran géant installé au premier étage de l'Apple Store.

Apple a également ajouté un espace de vente réservé pour les professionnels et petites entreprises souhaitant passer de grosses commandes.



Comme les autres Apple Store, celui de Salitun a une architecture rien qu'à lui. La firme de Cupertino a fait appel à des entreprises locales pour de nombreux éléments de la boutique ! À commencer par les panneaux de verre, ils ont tous été fabriqués à Xiamen, une ville pas loin de celle de l'Apple Store. Le sol est lui recouvert de pierres Padan Light qui proviennent de la province du Shandong.

À l'extérieur on retrouve des arbres de Sophora Japonica, le type d'arbre qu'on retrouve le plus à Pékin.

On connait Apple et son soucie du détail, la firme voulait que les Chinois qui visitent cet Apple Store se sentent comme chez eux, le but n'étant pas d'exporter le modèle américain en Chine.

En ce qui concerne l'équipe en place, ils seront 185 à travailler sur le site de Sanlitun. L'équipe sera présente dès l'ouverture aujourd'hui pour accueillir les nombreux clients.