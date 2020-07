Apple supprime les mots blacklist et whitelist de son code

Non, il ne s'agit pas de la mise à jour de Xcode 12 ou d'iOS 14, mais bien de terminologie dans le code source d'Apple. Dans ses API, et sa documentation qui l'accompagne, la firme de Tim Cook emploie des mots typiques du monde informatique. Pourtant, dans un élan d'ouverture, Apple a décidé de réviser ce langage.

Apple veut éviter tout jugement raciste

Continuant sur la lancée du #blacklivesmatter, Apple a annoncé qu'elle s'efforçait de remplacer le langage d'exclusion dans sa documentation de développeur et ses API par une terminologie alternative.



Renommer les choses prend du temps, d'autant plus quand il s'agit de l'une des plus grandes plateformes actuelles avec des millions de développeurs et des milliards de lignes de codes. Outre la documentation, Apple changera aussi certains noms d'API utilisés dans leur code, ce qui nécessitera également des travaux d'ingénierie pour migrer.



Des exemples de terminologie d'exclusion incluent l'utilisation d'un nom comme « master » (maitre) pour décrire le référentiel de code principal. Les fonctionnalités de contrôle de source d'Apple dans Xcode, à partir de Xcode 12, nomment désormais la branche par défaut «principale» par défaut. Github et d'autres sociétés ont annoncé des changements de politique similaires au début de l'année.



De même, Apple remplace l'utilisation de la « whitelist » (liste blanche) et de la « blacklist » (liste noire) dans sa documentation par «allow list» et «deny list», afin d'éliminer d'éventuelles connotations discriminatoires. Ces phrases ont depuis longtemps établi des définitions techniques, mais le passage à des mots alternatifs supprime toute possibilité de confusion ou d'interprétation erronée.



Trouvez-vous que l'inclusion va trop loin ? A la rédaction, il y a débat car on commence par trouver des connotations racistes dans des endroits où il n'y en a pas, comme dans les expressions utilisées en informatique.



Les développeurs peuvent donc s'attendre à d'es PI renommées dans les futures versions d'iOS 14, macOS 11 Big Sur et autres watchOS 7.