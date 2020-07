Orange : Les boutiques proposent l'eSIM à la souscription d'un nouveau contrat

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:30)

Julien Russo

1

Aucune communication officielle n'a été effectuée par Orange, mais l'opérateur propose en ce moment dans ses boutiques la souscription d'un nouvel abonnement avec une eSIM. Disponible depuis l'iPhone XS chez Apple, il s'agit de quelque chose de très demandé par les utilisateurs.

Une exclusivité boutique

Pour l'instant, quand on parle d'eSIM à un conseiller Orange, la réponse est "ça va arriver prochainement". Heureusement, il y a du neuf et d'après plusieurs témoignages communiqués à FrAndroid, les boutiques de l'opérateur proposent une eSIM à la souscription d'un nouvel abonnement mobile.

Tout a commencé le 9 juillet, depuis cette date les boutiques de l'opérateur ont été invités à proposer aux clients de prendre une eSIM plutôt que la traditionnelle carte SIM physique à insérer dans son iPhone. Cela concerne l'ensemble des abonnements mobiles Orange.

Orange avait deux choix, soit faire une annonce et proposer l'eSIM à tous ses abonnés ou faire un lancement progressif et discret. L'opérateur a choisi le second choix, celui-ci devrait s'étendre prochainement à la souscription et au renouvellement via orange.fr.

À noter que les frais de l'eSIM sont les mêmes que la carte SIM physique, soit le tarif de 10 euros.

Chez les concurrents, Bouygues Télécom propose cette nouveauté depuis moins d'un mois, chez Free Mobile on attend toujours, mais cela ne devrait plus tarder et chez SFR c'est déjà disponible.



Les iPhone compatibles avec l'eSIM sont :