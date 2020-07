TomTom GO s’installe sur l’accueil de CarPlay sous iOS 14

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

4

TomTom GO avait pris un peu de retard sur la compatibilité CarPlay qui, sous iOS 12, permettait enfin d’avoir d’autres apps de GPS qu’Apple Plans dans sa voiture. En effet, le service de cartographie historique avait mis pratiquement un an pour supporter le système multimédia d’Apple. Mais pour iOS 14, TomTom Go est déjà prêt.

TomTom GO est déjà compatible iOS 14

En effet, les bêtas testeurs comme notre lecteur Killian qui ont installé iOS 14, ont déjà pu tester l’une des nouveautés apportées par Apple le 22 juin. Il s’agit de l’affichage des apps tierces de guidage et de musique sur l’écran d’accueil de CarPlay. Une petite évolution qui va dans le sens de l’ouverture du système de la firme de Cupertino et qui permet d’avoir un aperçu rapide des principales fonctionnalités utiles en voiture.



Voici une capture en situation :

Et sinon, le service néerlandais crée en 1991 propose toujours le trafic en temps réel, les radars, les points d’intérêts, le guidage hors ligne, les changements de voies, etc.



La version gratuite est limitée en kilomètres, mais elle permet de se faire une bonne idée des fonctionnalités. Certains affirment d’ailleurs que la partie trafic est bien meilleure que la concurrence comme Waze avec des itinéraires alternatifs plus efficaces. Probablement car les utilisateurs du service israélien sont trop nombreux désormais.

Télécharger l'app gratuite TomTom GO Navigation