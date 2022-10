TomTom AmiGO passe enfin à CarPlay (bouchons, radars)

Un an après sa sortie sur iOS et Android, TomTom AmiGO s'adapte enfin à Apple CarPlay. En effet, l'app était directement compatible avec Android Auto en avril 2021, mais étrangement, aucune trace de CarPlay. L'erreur est désormais réparée avec la mise à jour 8.500 publiée en fin de semaine dernière.

Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit dune version gratuite du célèbre GPS, mais spécialement conçu pour éviter les radars, les embouteillages et autres zones de danger. L'avoir sur le grand écran de la voiture est donc bien plus confortable.

En outre, un peu comme Waze, TomTom AmiGo propose également de signaler les incidents pour en faire profiter la communauté. Voilà une app qui gagne à être connue.

Rejoignez les millions de conducteurs qui profitent déjà de la navigation sans publicité avec AmiGO ! Apportez votre contribution à la communauté, partagez les incidents que vous rencontrez sur la route, et recevez des rapports en temps réel sur zones de danger, la circulation, et bien plus encore. Vous pouvez également identifier les rapports créés par la communauté et ceux vérifiés par TomTom. Et lorsque vous avez besoin des fonctionnalités de navigation, bénéficiez des informations les plus précises.