Waze va vous aider à trouver les bornes de recharge à proximité de votre position

Que ça soit en France ou à l'international, les voitures électriques deviennent de plus en plus fréquentes sur nos routes. L'application de guidage communautaire Waze vient de prendre en compte une demande qui était très récurrente chez les utilisateurs : l'affichage des stations de recharge électrique sur la cartographie de l’app.

Waze vous affiche les bornes de recharge

Au quotidien, un propriétaire de voiture électrique sait exactement où se trouvent des bornes de recharge dans sa ville et aux alentours, cependant, ce n'est pas forcément le cas quand il part en vacances. La célèbre application Waze vient de conclure un partenariat avec l'entreprise Norauto, ce rapprochement consistera à afficher une partie des bornes de recharge électrique sur le territoire national.



Selon une récente déclaration de Waze, ce nouveau partenariat va permettre d'afficher dans l'application plus de 13 000 bornes de recharge prêtes à l'utilisation. Un chiffre assez faible, car on compte aujourd'hui en France environ 58 000 bornes accessibles.

Cette avancée dans Waze est une bonne chose, mais elle reste tout de même insuffisante, il ne faudra pas hésiter à combler cette fonctionnalité avec d'autres applications experte dans le référencement des bornes électriques.

Cette nouveauté en cours de déploiement sera disponible uniquement cet été, Waze prévoit de supprimer la fonctionnalité dès le 28 août. Toutefois, il n'est pas à exclure que le partenariat entre Waze et Norauto se poursuive si la fonctionnalité se trouve être utilisée et appréciée par la communauté.

Et pour une expérience plus complète ?

Si vous êtes un propriétaire de véhicule électrique, vous n'avez probablement pas attendu que Waze se réveille pour afficher les bornes électriques autour de votre position géographique.

En effet, il existe une multitude d'autres applications dont Chargemap qui référence aujourd'hui plus de 450 000 points de charge et ne s'arrête pas à la France, l'app prend aussi en charge les réseaux de recharge européens.

En voyage à l'étranger, vous pouvez visualiser les bornes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Angleterre, en Norvège et bien d’autres pays à travers l'Europe.



L'application va plus loin encore en vous affichant les bornes adaptées pour recharger votre véhicule, comme ça pas de mauvaises surprises une fois arrivé à la station de recharge avec 3% de batterie !

Chargemap est également compatible avec Apple CarPlay pour une intégration directement dans votre voiture électrique, vous pourrez y enregistrer vos bornes favorites ainsi que vos itinéraires.



Finalement... Waze ne sera probablement pas indispensable dans ce domaine si l'option vient à être supprimée à la rentrée.



