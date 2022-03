Uber déploie la fonction "Explorer" pour vous aider à trouver une activité

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Applications iPhone Applications iPad

Julien Russo

Réagir



Vous êtes toujours en difficulté pour trouver des occupations le week-end ? Uber a décidé de vous motiver à sortir prendre l'air en vous mettant en avant des activités autour de votre position géographique. Évidemment, ça arrange bien le VTC puisque cela va vous inciter à payer des courses !

Uber présente "Explorer"

Les utilisateurs Uber du monde entier vont bientôt découvrir une nouvelle fonctionnalité dans leur application, baptisée "Uber Explore", elle consiste à promouvoir différentes activités autour de vous comme les restaurants, les musées, les rencontres sportives, les bars, les spectacles...

Sur chaque activité, Uber vous affichera le début et la fin ainsi que la distance avec une estimation du prix de la course (si vous choisissez de passer par une course Uber au lieu de prendre les transports en commun).



Plusieurs catégories seront proposées pour éviter de tout mélanger, il y aura les :

Nourriture et boisson

Art et culture

Vie nocturne

Musiques et spectacles

Expérience

Ainsi que plein d'autres thématiques. Pour les activités qui sont rattachées à un lieu précis, les utilisateurs pourront ajouter leurs critiques sur le moment qu'ils ont passés dans l'établissement.

Est-ce que l'ambiance était bien ? Est-ce que l'accueil était chaleureux ? Est-ce que les prix étaient raisonnables ?

Il sera possible d'avoir les réponses à ces questions avant de se déplacer. Avec cette initiative, Uber souhaite se construire son système d’avis similaire à ce qu'on peut voir sur Google !

Les utilisateurs qui iront sur Uber Explorer auront aussi le droit à des récompenses, les restaurateurs présents sur l'application Uber Eats pourront proposer des réductions spéciales si vous commandez une course vers l'adresse de l'établissement. Tout le monde est gagnant, le restaurant attire les clients sans faire de promotions sur ses propres produits (mais juste en prenant en charge une partie de la course) et Uber profite de sa commission sur le trajet réservé !

Selon Uber, ces réductions en échange d'une course pourront aller jusqu'à 15% (dans une limite de 10 dollars).



Avec Uber Explorer, il sera aussi possible d'acheter des billets pour les événements à proximité de votre position, l'application de VTC va directement venir concurrencer les billetteries qui vendent des places pour les concerts, les matchs de foot... Un nouveau business fantastique s'ouvre pour le géant américain !

Un déploiement en France ?

On ne va pas se le cacher, c'est un tout autre secteur auquel n'est pas habitué Uber. L'entreprise a fait le choix du "déploiement tout en douceur", Uber Explorer sera dans un premier temps disponible dans 13 villes américaines :

Atlanta

Chicago

Dallas

Houston

Los Angeles

Memphis

Minneapolis - St. Paul

La Nouvelle-Orléans

Orlando

San Antonio

San Francisco

Seattle

New Jersey

L'objectif propriétaire d'Uber, c'est de voir dans un premier temps si proposer une visibilité sur les activités autour de soi est un avantage pour générer des courses et si les utilisateurs trouvent un intérêt dans cette fonctionnalité.

Les résultats seront analysés et suivant les résultats, la fonction sera progressivement lancée en Europe et dans le reste du monde où Uber a un réseau de chauffeurs.



Source

Télécharger l'app gratuite Uber : Commander une course