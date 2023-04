Opera déploie un VPN gratuit pour tous sur iOS et une fonction Live Scores

Après l'accès anticipé, Opera déploie son VPN gratuit pour tous les utilisateurs sur iOS. Le service est disponible directement dans le navigateur sur iPhone et iPad et fait d'Opera le premier à fournir un VPN gratuit sur toutes les plateformes. Une bonne nouvelle pour les personnes soucieuses de leur vie privée. Rappelons d'ailleurs à ce propos une citation d'Edward Snowden : "Argumenter que vous ne vous souciez pas du droit à la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher n'est pas différent de dire que vous ne vous souciez pas de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire."

Opera offre son VPN

Opera a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse :

Avec l'ajout de son service VPN sur iOS, Opera devient le premier navigateur à proposer un VPN intégré et gratuit sur toutes les plateformes. Le service VPN d'Opera ne nécessite aucun abonnement, aucune connexion à un compte et aucune extension supplémentaire - les utilisateurs doivent simplement basculer un interrupteur dans le menu principal pour naviguer en toute tranquillité, puisque le navigateur Opera s'assure que le trafic VPN est crypté et que l'adresse IP est privée.

Pour activer le VPN, cliquez sur l'icône du menu dans le coin inférieur droit d'Opera sur iOS ou iPadOS. Choisissez ensuite "Paramètres", puis "VPN" en haut de la page.

Outre l'avantage d'être intégré, sans connexion, abonnement ou extension nécessaire, Opera affirme que son VPN est un service sans enregistrement afin de garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Opera précise qu'il faudra peut-être quelques semaines pour que la fonctionnalité soit déployée à tous les utilisateurs dans le monde entier.

Les live scores

Outre le fait que le VPN gratuit sur iOS complète la gamme avec un réseau virtuel privé sur Mac, Windows, Linux et Android (à comparer à Google One par exemple), le navigateur iOS a également reçu deux fonctionnalités supplémentaires.

La fonction Signets permet aux utilisateurs de mieux organiser leur vie en ligne et, couplée à la numérotation rapide, d'accéder immédiatement à ce qui est le plus important. Mais surtout, pour les fans de football, une nouvelle fonction "Live Scores" apparaît sur la page d'accueil du navigateur. Ce tableau de bord affiche les matchs de la journée - qu'ils soient à venir, en cours ou déjà terminés - et permet aux utilisateurs de rester au fait de l'action dans le monde entier".



Pour en savoir plus sur le VPN gratuit intégré, consultez le site web d'Opera et la courte vidéo ci-dessous. Opera est téléchargeable gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad.

Télécharger l'app gratuite Opera