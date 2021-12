Waze va bientôt vous indiquer les bornes de recharge pour véhicules électriques

À l'heure actuelle, certaines applications existent avec pour seul objectif de vous indiquer les bornes de recharge pour voitures électriques autour de vous. Ces applications risquent de ne pas être contentes en apprenant que le célèbre service de cartographie Waze commence à lancer cette fonction aux USA avant de l'étendre au monde entier.

Waze s'adapte à l'automobile de demain

Waze est l'une, si ce n'est la première application GPS la plus utilisée à travers le monde. Depuis plusieurs années maintenant, Waze est devenu un indispensable pour se déplacer sur la route lorsque l'on ne connaît pas le chemin à emprunter pour se rendre vers une destination. Mieux encore, certains l'utilisent même sur les trajets du quotidien juste pour être informés des accidents, bouchons, radars...

L'application a toujours été bien entretenue et mise à jour et c'est pour cela qu'elle souhaite également le faire en ce qui concerne les voitures électriques. À moins de vivre sur une autre planète, vous êtes au courant que plus le temps passe et plus l'électrification de l'automobile s'intensifie. S'il y a encore quelques années il était assez rare de croiser un véhicule électrique au feu rouge, c'est devenu totalement banal en 2021.



Tout le monde doit donc s'adapter et il en va de même pour les applications GPS bien évidemment.

Étant donné que Waze vous indique les stations essence à proximité et vous offre la possibilité d'en ajouter une sur votre trajet, pourquoi il n'en serait pas de même pour les bornes de recharge.



Comme le souligne 9to5Google, Waze se lance dans une campagne aux côtés de Volkswagen pour commencer le grand déploiement de cette fonction aux États-Unis dans un premier temps (comme toujours). Même principe que pour l'essence, il vous suffit de sélectionner le logo correspondant pour que Waze vous affiche une liste des bornes de recharge disponibles autour de vous.



Nous savons pertinemment qu'il faudra patienter plusieurs mois voire peut-être même plus d'un an avant de voir cette fonction apparaître chez nous en France, mais c'est un bon début et une bonne nouvelle pour celles et ceux qui utilisent ce service GPS et qui sont en possession d'un véhicule électrique.