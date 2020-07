iPadOS 15 : un concept autour des widgets

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors qu'iOS et iPadOS 14 ne sont pas encore officiellement disponibles pour le grand public, certains s'inspirent déjà des nouveautés à venir pour donner vie à des concepts autour du système d'exploitation d'Apple.



C'est notamment le cas du designer Parker Ortolani qui vient de publier une création d'iPadOS 15 en se servant des widgets et en tentant d'améliorer l'expérience utilisateur.

Un concept d'iOS 15 qui améliore les widgets

Avec iOS 14, Apple a fait la présentation d'un nouvel écran d'accueil pouvant accueillir différents widgets qui viennent se placer entre les icônes d'applications et les dossiers.



Seulement, et étonnamment, la Pomme n'a pas répété cette nouveauté pour iPadOS 14, laissant les widgets sur la première page, et il y a peu de chances que cela ne change avant la sortie officielle.



Parker Ortolani, designer, s'est donc lancé dans la création d'un concept réussissant à incorporer ces derniers et comment Apple pourrait améliorer l'expérience des widgets sur iPadOS.



Le concept comprend un écran d'accueil modulaire où les utilisateurs peuvent placer des applications et des widgets n'importe où. La bibliothèque d'applications apparaît également en faisant glisser depuis le bas de l'écran.



Le résultat est plutôt prometteur, et on espère qu'Apple nous proposera quelque chose de similaire dans le futur. C'est par ici :