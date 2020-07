Le LCL active enfin Apple Pay

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

6

Les clients LCL qui utilisent l’app Mes Comptes m’attendaient depuis longtemps. Il s’agit bien sûr d’Apple Pay qui vient d’arriver, quatre ans après les débuts du paiement mobile d’Apple en France.



Annoncé l’an dernier et en début d’année, le support d’Apple Pay est donc enfin disponible pour les clients du Crédit Lyonnais.

Le LCL supporte enfin Apple Pay

LCL a donc activé Apple Pay, il s’agit d’une des toutes dernières banques françaises à sauter le pas et qui permet à Apple de toucher potentiellement 99% des clients bancaires dans l’Hexagone.



Comme l’a remarqué Daryl ce matin (merci pour la capture), il est possible d’ajouter sa carte LCL à Wallet afin de payer sans contact partout et sans le plafond des 50€.



Ouvrez donc Wallet, tapotez sur le bouton + puis scannez votre carte. Une fois le processus terminé, vous recevrez un SMS de confirmation.



Une bonne nouvelle pour la filiale du Crédit Agricole qui avait déjà ajouté le support d’Apple Pay début 2020.



Les clients d’ING sont donc les bons derniers et attendent toujours le service d’Apple. Un comble pour une banque mobile.

