Alexa va pouvoir lancer des applications iOS et Android

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Encore plus de concurrence pour Siri... En effet, l'un de ses principaux rivaux, qui n'est autre qu'Alexa, va avoir le droit à une mise à jour lui permettant de lancer et de contrôler des applications iOS et Android.



Car oui, Amazon, son papa, a annoncé hier que son assistant vocal aura le droit à cette amélioration dans le cadre d'un travail précis : proposer Alexa ailleurs que dans ses haut-parleurs intelligents.

Amazon va permettre à Alexa de lancer des apps iOS et Android

Voilà qui risque de faire grincer des dents chez Apple, tant la lutte entre les assistants vocaux est déjà compliquée... Amazon vient d'annoncer Alexa for Apps, une nouvelle fonctionnalité qui va permettre à ce dernier de lancer des applications iOS et Android.



C'est via un article de blog que l'annonce a été faite, Amazon précisant qu'une bêta est d'ores et déjà disponible à un nombre limité de développeurs.



Ainsi, Alexa pourra, par exemple, lancer l'enregistrement d'une vidéo sur TikTok ou ouvrir Twitter pour rechercher un hashtag. De même qu'il sera possible pour les utilisateurs de demander à l'assistant vocal de chercher un plombier au sein des PagesJaunes.



Tout pourra se faire à la voix, avec réponses vocales d'Alexa !



