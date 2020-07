Gorilla Glass 7 Victus : un verre plus résistant pour les iPhone 12 ?

Corning a annoncé aujourd'hui la dernière version de son verre Gorilla Glass, promettant une protection améliorée contre les chutes et les rayures. La société américaine fournit actuellement le de l'iPhone, il est donc très probable que la nouvelle technologie Gorilla Glass 7 arrive également sur les produits Apple. Le fabricant équipe des milliards de téléphones dans le monde.

Plus résistant aux chutes et aux rayures

Le nouveau produit de Corning nous arrive sous la marque Gorilla Glass Victus. La société promet que le verre sera capable de résister à des chutes allant jusqu'à deux mètres, soit une amélioration significative par rapport à la génération actuelle qui plafonne à 1,6 mètre. Victus peut également survivre à 20 chutes d'un mètre en moyenne, tandis que le Gorilla Glass 6 tenait 15 chutes du même type.



De plus, Corning affirme que Gorilla Glass Victus sera deux fois plus résistant aux rayures que le matériel actuel. Il s'agit d'une amélioration clé car les imperfections telles que les rayures rendent le verre plus sensible aux fissures et aux éclats éventuels. Corning travaille également sur le développement de verre anti-germes, mais cette technologie n'est pas une caractéristique de Gorilla Glass Victus, selon le PDG John Bayne.

Corning propose une solution de verre antimicrobien pour les appareils tels que les ordinateurs portables et les guichets automatiques. Le patron explique que le verre est actuellement testé pour voir s'il protège contre le nouveau coronavirus et que, s'il s'avère efficace, les fabricants de téléphones pourraient également l’intégrer à leurs appareils.



Enfin, Corning a déclaré à The Verge qu’au moins un fabricant a réalisé que Victus est tellement meilleur que Gorilla Glass 6 qu'il a choisi de mettre une couche plus fine du nouveau verre sur son appareil au lieu de maximiser la durabilité. Cependant, on ne sait pas à quel fabricant Corning fait référence. Par contre, il se murmure que Samsung pourrait l’utiliser en premier sur son Note20 attendu début août.



Apple et Corning ont une relation relativement étroite, Apple utilisant une version spécialisée de Gorilla Glass sur l'iPhone. En 2017, Apple a investi 200 millions de dollars dans Corning dans le cadre de son fonds de fabrication avancée. L'année dernière, a doublé cet investissement en versant 250 millions de dollars supplémentaires dans le fournisseur de verre. On imagine que l’écran LPTO attendu sur l’iPhone 12 Pro permettant d’affiner la dalle se marierait très bien avec un verre plus résistant et / ou plus fin.



Voici la vidéo de présentation du verre Gorilla Glass Victus en vidéo :



