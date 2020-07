Et si Apple sortait un iPad Mini Pro ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Alors que des rumeurs circulent sur un nouvel iPad Mini 6 à venir d’ici quelques mois, le designer Parker Ortolani a partagé un nouveau concept qui imagine à quoi pourrait ressembler un iPad mini complètement redessiné. Le concept reprend le style de l'iPad Pro moderne (2018+) et l'applique au petit iPad Mini. Et le résultat est très intéressant !

Un iPad Pro Mini ou iPad Mini Pro ?

Le concept qui s’inspire donc fortement de la gamme Pro, présente un iPad Mini qui est près de 20% plus petit que le design actuel de l'iPad mini 5.



Pourtant, la tablette Apple conserverait le même écran de 7,9 pouces, mais réduirait considérablement les tailles de cadre pour réduire l'empreinte globale. Il s'agirait essentiellement d'un iPad Pro Mini (ou iPad Mini Pro), doté d'un design presque sans bord et d'un Face ID au lieu de Touch ID.

L'analyste fiable d'Apple, Ming-Chi Kuo, a suggéré qu'Apple lancera un nouvel iPad Mini 6 avec un écran entre 8,5 pouces et 9 pouces au cours du premier semestre 2021.



Apple pourrait agir de deux façons : soit agrandir la dalle et le cadre pour démarquer l’iPad Mini du futur iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, soit réduire la taille du cadre de l'iPad Mini afin d'adapter le plus grand écran de 8,5 pouces ou 9 pouces dans une forme similaire à celle de l'iPad mini 7,9 pouces actuel.



Voici une comparaison côte à côte entre ce qu’imagine le concept d’Ortolani et l’iPad Mini 5 de 7,9 pouces actuel :





Apple a mis à jour l'iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d'autres améliorations comme le support de l’Apple Pencil.



Pensez-vous qu’un iPad Mini doit être le plus petit possible ou doit-il grandir un peu ?