AirPods et PowerBeats Pro : Apple attaquée pour contrefaçon

Il y a 1 heure

Julien Russo

Et si le succès des AirPods et Powerbeats Pro n'était basé que sur le plagiat d'une autre entreprise ? C'est ce que dénonce le groupe GUI Global Products qui explique à travers plusieurs détails techniques que Apple a volontairement volé la technologie de recharge des écouteurs.

Nouveau combat judiciaire

Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise porte plainte contre Apple, il y a des plaintes du type patent troll qui n'ont qu'un seul but : récupérer de l'argent et des plaintes sérieuses comme celle-ci qui apporte des preuves que leur technologie a été volée.

Dans le cas de GUI Global Products, on reproche plusieurs violations de brevets par rapport à la recharge d'une paire d'écouteurs sans fil. Le système adopté par Apple qui consiste à glisser les écouteurs dans un étui moulé et aimanté aurait été volé à l'entreprise.

Ce qui pourrait faire peur à Apple, c'est que le groupe qui l'attaque devant le tribunal du Texas a de solides arguments et a pris plusieurs années pour créer un dossier de preuves.

Dans le cas où Apple serait condamné, l'entreprise qui a déposé la plainte pourrait recevoir une commission à chaque fois qu'une paire d'AirPods/Pro et Powerbeats Pro se vend dans le monde ou Apple pourrait être condamné à une très grosse en amende.



