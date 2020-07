Le CEO de TikTok affirme que l'application n'est pas votre ennemie

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Depuis plusieurs mois l'application de vidéos courtes TikTok est dans une polémique sans fin à propos d'un possible espionnage de ses utilisateurs. Si l'application a été prise en flagrant délit d'observation des presse-papiers sur iOS 14 Beta, l'application a vite rectifié et a repris le droit chemin.

Le CEO de TikTok s'exprime

En Inde on a interdit plusieurs applications chinoises populaires dont TikTok, aux États-Unis on continue à réfléchir si on prend ou non des décisions pour encadrer l'utilisation de l'application.

Toutes ces tensions et polémiques font évidemment débat au siège de TikTok où on essaie d'apporter à chaque fois de nouvelles preuves de bienveillances sur le respect de la vie privée.

Pour la première fois, Kevin Mayer le patron de TikTok a pris la parole face aux régulateurs, dans une lettre ouverte il explique :

Nous avons fait l'objet d'un examen encore plus minutieux en raison des origines chinoises de la société. Notre succès s'accompagne de responsabilités et d'une obligation de rendre des comptes .Nous sommes des membres responsables et engagés de la communauté américaine qui suit les lois américaines.

Selon lui, pour redonner confiance envers TikTok, il faut jouer la carte de la transparence. Une chose que devraient faire toutes les entreprises technologiques, quel que soit le marché où elles sont positionnées. Il déclare :

Nous pensons que toutes les entreprises devraient divulguer leurs algorithmes, leurs politiques de modération et leurs flux de données aux régulateurs

Du côté de TikTok on a pas perdu de temps à prendre une décision dans ce sens, puisque l'application de divertissement a mis à disposition à des tiers autorisés un centre de transparence qui permet d'accéder aux détails du fonctionnement de TikTok, mais aussi au code source, à l'algorithme utilisé et à la modération.

Cela n'a qu'un seul but : mettre fin aux rumeurs de vol de données et aux modérations excessives quand des utilisateurs critiquent le gouvernement chinois.

Le CEO a terminé sa lettre en écrivant qu'il ne fallait pas considérer TikTok comme un ennemi. Le gouvernement américain devrait prochainement s'exprimer quant au maintien ou non de l'accès de TikTok sur l'App Store et le Google Play Store aux États-Unis.



Télécharger l'app gratuite TikTok