Audience antitrust : Apple voulait augmenter les frais de l'App Store à 40%

Est-ce du culot ou tout simplement de l'inconscience ? En pleine audience avec la Chambre des États-Unis, de nouveaux emails ont été dévoilés lors de l'entretien de Tim Cook, qui a eu lieu cette nuit.



Dans ces derniers, on y apprend qu'Apple souhaitait augmenter le pourcentage de taxes réservé aux développeurs lors d'une transaction sur l'App Store.



En effet, la Pomme souhaitait passer de 30% à 40%, de quoi faire réagir...

Apple envisageait d'augmenter les frais de l'App Store

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a témoigné aujourd'hui devant le comité judiciaire de la Chambre des États-Unis concernant les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises technologiques.



Depuis quelques mois, la Pomme est notamment pointée du doigt pour son App Store dans lequel elle impose ses propres règles, mais également des frais à hauteur de 30% sur des achats effectués via une application ou un jeu.



Durant l'entretien, un email d'Eddy Cue a été dévoilé, destiné à d'autres dirigeants d'Apple en mars 2011, soit trois ans après le lancement de la boutique.



Dans ce dernier, il affirmait qu'Apple devait augmenter les frais d'abonnement à 40%, la première année. Heureusement, suite aux plaintes des développeurs, la Pomme a finalement réduit sa commission à 15% lorsque l'utilisateur paie l'abonnement pendant plus d'un an.



