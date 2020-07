Google One va s'inviter sur l'App Store

Si vous êtes un utilisateur des services de Google, vous connaissez certainement Google One, stockage en ligne unifié qui regroupe plusieurs sections.



La belle nouvelle, c'est qu'une application dédiée va très prochainement pointer le bout de son nez sur l'App Store.

Google va lancer une application dédiée pour One

Google One est un service en ligne de stockage qui regroupe Gmail, Google Drive, Google Photos que vous pouvez partager avec votre famille ou vos amis.



Jusqu'à présent disponible uniquement sur Android, l'application mobile va faire son arrivée très rapidement sur iOS. Une formule gratuite sera disponible avec 15 Go de stockage et la fonctionnalité de sauvegarde automatique sera incluse.



Avec cette venue sur l'App Store, les utilisateurs pourront sauvegarder leurs photos et leurs vidéos, leur calendrier et leurs contacts. Concernant la date de sortie, Google se contente d'un "bientôt disponible".



