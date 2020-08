Bons plans iOS : Nightgate, Moonlight Express, Eyehacks

Hier à 22:12

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Nightgate, Moonlight Express, Eyehacks. L'occasion d'économiser 28,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

5coins (App, iPhone / iPad, v7.4.1, 16 Mo, iOS 11.4, Yuzhou Zhu) passe de 2,29 € à gratuit. Une application à l'interface simple et efficace pour suivre vos dépenses. En un écran, on peut entrer le montant, la catégorie et une petite note.



5coins permet aussi d'entrer les dépenses récurrentes et de se faire alerter quand on dépasse un certain seuil.



Les + : Très ergonomique Télécharger l'app gratuite 5coins





Eyehacks (App, iPhone, v2.4, 20 Mo, iOS 9.0, Vadim Miropolskiy) passe de 2,29 € à gratuit. Avec Eyehacks, il ne faut que 10 à 20 minutes par jour pour améliorer votre santé oculaire. Vous pouvez créer votre propre planning en choisissant parmi 12 exercices oculaires, en déterminant une durée et en fixant un délai à respecter. Ensuite, quand le moment arrive, utiliser les guides et effectuer chaque exercice au mieux pour améliorer la santé de vos yeux.



Et oui, les yeux aussi ont besoin d'exercice pour se détendre et gagner en longévité en améliorant la circulation sanguine par exemple.



Les + : Très illustré (donc facile même pour ceux qui ne lisent pas l'anglais)

Unique Télécharger l'app gratuite Eyehacks





Jeux gratuits iOS :

Moonlight Express (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 333 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 2,29 € à gratuit. C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible Télécharger le jeu gratuit Moonlight Express





Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 354 Mo, iOS 8.0, MediaCity Games) passe de 1,09 € à gratuit. Vous voilà dans le rôle de la seule et unique Alice au pays des merveilles. Après avoir quitté les lieux depuis quelques années, vous y revenez à la reception d'une lettre mystérieuse du lapin blanc.



Tout ceci est un prétexte pour une aventure en point & click où il faudra collecter les indices et résoudre les casse-tête pour découvrir les vrais secrets de ce pays romantique.



Le jeu est plutôt accessible avec des puzzles de logique et parfois mathématiques.



Les + : Un conte mythique

Une belle réalisation Télécharger le jeu gratuit Alice Piégée au Pays des Merveilles





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Synesthetic (Jeu, Course / Musique, iPhone / iPad, v2.0, 12 Mo, iOS 8.0, Alex Dantis) passe de 3,49 € à gratuit. Ce jeu un peu particulier donne la sensation de naviguer dans un univers fluo qui s'accorde parfaitement avec le morceau en cours de lecture dans votre iPhone.



Un voyage intersidéral à l'intérieur du son ! Les amoureux de la musique doivent le tester !



Les + : Un excellent jeu musical Télécharger le jeu gratuit Synesthetic





Promotions iOS :

AntVentor: Puzzle Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.2, 508 Mo, iOS 10.0, Loopymood OU) passe de 2,29 € à 1,09 €. AntVentor est le petit premier chapitre de la AntRilogy, la série d'une fourmi et de ses aventures exceptionnelles dans un monde macroscopique et réaliste.



Le protagoniste est une fourmi-inventrice. Malgré sa petite taille, il a un grand rêve.

Il vivait sa vie simple avant votre arrivée, quand vous avez brisé son mécanisme et ruiné ses projets.



Maintenant, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour aider Florantine à retourner à sa vie habituelle et pour lui donner la chance de réaliser son rêve.



Ensemble, vous pourrez vaincre les difficultés et prendre part à beaucoup d'aventures qui ne sont que le début de ce premier chapitre. Télécharger AntVentor: Puzzle Adventure à 1,09 €





Kotoro (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v3.0, 193 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Kotoro est le premier jeu casse-tête d’ambiance au sujet du mélange de couleurs basé sur les règles que nous apprenons tous dans l’enfance. Ton but est simple : Se devenir un couleur certain en mélangeant avec les autres.



Les + : 8 Chapitres, 96 puzzles: chaque chapitre explore une nouvelle idée tel que la soustraction, la reproduction ou le temps. Télécharger Kotoro à 1,09 €





Pocket City (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.37, 65 Mo, iOS 9.0, Codebrew Games Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €. Construisez votre propre ville en tant que nouveau maire. Créez des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Construisez des parcs et des lieux de loisirs.



Répondez au crime et aux catastrophes. Regardez votre ville s'animer ! Télécharger Pocket City à 1,09 €