iSoft 7.6.2 : encore des corrections de bugs !

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

1

iSoft passe en version 7.6.2, deux jours à peine après la version 7.6.1 qui corrigeait plusieurs anomalies dont des crashs sur iOS 9 et la compatibilité VoiceOver. Cette fois, nous avons rétabli le geste pour revenir à la liste d'article qui avait disparu. Un détail infime mais bien pratique pour l'expérience global.

iSoft corrige ses bugs et ses crashs

La nouvelle version 7.6.2 ne se sera donc pas fait attendre avec une validation d'Apple dimanche soir, après une soumission dans la journée de samedi. Outre la correction du geste de retour, nous avons optimisé l'affichage de l'heure de publication des articles qui était parfois incohérent.



Enfin, on rappellera que les deux versions précédentes ont apporté plusieurs correctifs et nouveautés comme :

Les crashs sur iOS 9

Les crashs sur iPad

Les bugs VoiceOver

Le bug des articles "lus"

La nouvelle icône alternative dark

Optimisation du code

Mise à jour des SDK externes



L'app iSoft est fin prête pour l'arrivée d'iOS 14 et des iPhone 12 à la rentrée ! N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est comme cela qu'on peut vous proposer toute l'actualité Apple et Geek depuis plus de 12 ans !

Télécharger l'app gratuite iSoft