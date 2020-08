Un prototype d’iPod Touch noir brillant se montre

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Medhi Naitmazi

Un iPod Touch noir brillant cela ne vous dit rien ? C’est normal, ce modèle n’est jamais sorti contrairement à l’iPhone 3G ou même l’iPhone 7 noir de jais qui avait rencontré un beau succès en 2016.



Mais des images publiées sur Twitter montrent un prototype d'iPod touch de première génération inédit. En effet, l'iPod touch présente un revêtement noir brillant à l'arrière, ce qui, selon le responsable de la fuite, est «le même revêtement que le Mac Pro 2013».

Un iPod Touch 1 jamais vu

Apple a sorti l'iPod touch de première génération en septembre 2007, soit juste après le premier iPhone qui a vu le jour en juin de la même année, et il a été mis à jour chaque année jusqu'en septembre 2010. Après cette date, les mises à jour sont devenues un peu plus sporadiques et Apple a tout doucement enterré son lecteur multimédia.



Les images de prototype d'iPod touch proviennent du compte DongleBook Pro. On y aperçoit une finition noire brillante inédite à l'arrière de l'appareil. Un coloris encore jamais vu chez Apple à l’époque, et qu’on verra donc par la suite en 2008 sur l’iPhone 3G, puis sur le Mac Pro 2013 et l’iPhone 7 en 2016.

Apple a finalement opté pour une finition en miroir à l'arrière de l'iPod touch de première génération, qui était similaire à d'autres modèles d'iPod à l'époque.



Le modèle actuel, l'iPod touch 7, qui a été mis à jour en mai 2019, présente une finition mate à l'arrière - un design qui est arrivé pour la première fois sur l'iPod touch 6 en 2015. Il est certainement moins sensible aux rayures que la finition acier.



Si vous étiez déjà des Apple Addict en 2007, auriez-vous succomber à l’iPod Touch noir brillant ? Regardez l’interface utilisateur, c’était iOS 1, alors appelée iPhone OS par la firme.