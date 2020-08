Si votre MacBook indique "Aucune recharge", c'est normal selon Apple

Lorsque État de santé de la batterie est activée, vous pouvez parfois voir « Aucune recharge » dans la barre de menu de votre Mac et le niveau de charge maximum de votre batterie peut être temporairement abaissé. C’est normal et c’est avec cette méthode que la gestion de l’état de la batterie optimise la charge. Votre Mac reprend la charge à 100% en fonction de votre utilisation.

Si vous êtes possesseur d'un MacBook, peut-être avez-vous déjà été dans la situation où, au moment de brancher ce dernier à la recharge, un message indique "Aucune recharge" dans la barre du haut. Bien que cela peut sembler inquiétant, il semblerait que cela soit voulu par Apple et qu'il ne faut pas s'en faire : en effet, dans un nouvel article publié sur leur site web, les employés de la firme indiquent que cela provient d'un changement depuis macOS 10.15.5 et que c'est "normal".

