Bons plans iOS : Stardew Valley, Deemo, Stickyboard 2

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Stardew Valley, Deemo, Stickyboard 2. L'occasion d'économiser 28,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Stickyboard 2 (App, iPad, v2.3, 3 Mo, iOS 7.0, Qrayon, LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Imaginez un tableau blanc, ajoutez-y post-it et notes en tout genre pour ne plus rien oublier ! Parfait également pour vos réunions au boulot, ou pour étaler vos idées et y voir plus clair.



Les meetings les plus constructifs se font toujours avec un tableau blanc et des post-it !



Les + : Application bien conçue

Centralisation facile de ses notes

Très visuelle Télécharger l'app gratuite Stickyboard 2

LifeOn (App, iPhone / iPad, v4.5.1, 6 Mo, iOS 8.0, KyuHo Nam) passe de 1,09 € à gratuit. LifeOn est une appli pour consulter votre calendrier et vos rappels depuis le centre de notifications.



Les + : Une vue d'ensemble assez intéressante Télécharger l'app gratuite LifeOn





Navigate to Photo (App, iPhone / iPad, v2.1, 37 Mo, iOS 11.0, Roman Shevtsov) passe de 1,09 € à gratuit. Navigate to Photo est un moyen pratique de vous rendre vers n'importe quelle photo prise avec des données de localisation, avec votre application de navigation préférée !



Il vous suffit de prendre jusqu'à 5 photos dans l'application Photos, de toucher le partage et de choisir "Navigate to Photo". Vous voulez visiter le bel endroit que vous avez visité la semaine dernière, mais vous ne savez pas comment vous y rendre ? Ce n'est plus un problème avec Navigate to Photo!



Les + : Utile quand on est tête en l'air ! Télécharger l'app gratuite Navigate to Photo





Jeux gratuits iOS :

Colorzzle (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.13.1, 100 Mo, iOS 7.0, JU HWAN KIM) passe de 1,09 € à gratuit. Colorzzle est un jeu de puzzle où il faut faire correspondre les couleurs.

Lorsque vous faites correspondre la même couleur, les arbres poussent et les fleurs fleurissent.



Si vous faites pousser tous les arbres et toutes les fleurs, le niveau est terminé !



Les + Il y a un total de 100 magnifiques puzzles. Télécharger le jeu gratuit Colorzzle





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.8.0, 2,9 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





Moonlight Express (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 333 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 2,29 € à gratuit. C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible Télécharger le jeu gratuit Moonlight Express





Promotions iOS :

Death Point (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.0, 1,5 Go, iOS 8.0, Vladislav Glukhov) passe de 6,99 € à 5,49 €. Death Point propose une expérience premium avec des graphismes de grande qualité, un gameplay efficace, une ambiance travaillée et une durée de vie correcte.



Inspiré des jeux d'infiltration comme Metal Gear Solid, Hitman ou Splinter Cell, Death Point vous propose de passer inaperçu le plus possible dans les différentes missions d'espion qu'on vous propose.



3D isométrique maitrisée, gameplay profond et missions travaillées vous attendent !



Les + : Si vous aimez l'infiltration

Un excellent scénario Télécharger Death Point à 5,49 €





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à 2,29 €. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger Finding.. à 2,29 €





Dungeon Warfare (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.04, 205 Mo, iOS 8.0, Jin Man Kim) passe de 5,49 € à 1,09 €. Dungeon Warfare est un Tower Defense où vous incarnez le Seigneur d'un donjon devant se défendre face aux assauts incessants d'aventuriers cupides. Au fur et à mesure que vous repousserez ces envahisseurs hors de vos donjons, vous débloquerez de puissants pièges qui vous aiderons à avancer de plus en plus !



Les + : Ce Tower Défense est somme toute très bien réaliser !

Le gameplay est vraiment agréable ! Télécharger Dungeon Warfare à 1,09 €