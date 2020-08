iPhone 12 : des aimants dans le châssis ?

De nouvelles images probables du futur iPhone 12 viennent de voir le jour sur Internet, laissant suggérer qu'il dispose d'un boîtier magnétique à l'intérieur du châssis.



Comme le spécialiste EverythingApplePro le dévoile sur Twitter, un réseau d'aimants semble se loger à l'intérieur de l'appareil, lié au montage ou à la charge...

Qu'est-ce que ce système circulaire d'aimants dans le châssis de l'iPhone 12 ? Si la question peut sembler surprenante, il semblerait qu'Apple nous réserve une "surprise" au niveau de la charge de l'appareil.



Sur Twitter, EverythingApplePro estime que cet ajout est "potentiellement lié au montage ou à la charge, peut-être même pour une solution de chargeur sans fil à enclenchement".



Une autre image a vu le jour sur Weibo, semblant rejoindre cette théorie : on peut y voir un prétendu étui officiel d'Apple embarquant également ces aimants.



Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX