Samsung lance les Note20 (Ultra) : vidéo 8K, écran 120 Hz, 5G et zoom x5

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

4

Comme prévu depuis plus d'un mois, Samsung vient de dévoiler sa nouvelle gamme de Galaxy Note20. Cette année, la firme coréenne lance trois variantes avec un Galaxy Note 20 4G, un Galaxy Note 20 5G et un Galaxy Note 20 Ultra 5G. Premier prix à 949 € et dernier prix à 1 509€.



Autrement, Samsung a officialisé les Buds Live et le Galaxy Z Fold 2.

Note20 : Des smartphones imposants mais très complets

La crise sanitaire n'influe pas sur le calendrier de Samsung qui vient de dévoiler les trois variantes de son Note 20. Prévues sur tous les marchés, les smartphones Android sortiront avec une puce maison Exynos 990 en Europe, et avec le Snapdragon 865+ aux USA.



Si les Note20 proposent la 5G, Samsung a prévu une version 4G pour rester sous les 1000€. C'est l'idée qu'on a vu chez Apple il y a quelques temps et qu'on vérifiera en septembre.



Sans surprise, les trois Note 20 reprennent la formule des Galaxy S20, S20+ et Ultra au niveau du processeur, de la partie photo, et de la taille d’écran. Les nouveautés se cachent dans les performances accrues, le nouveau stylet amélioré, et le coloris Mystic Bronze.

Galaxy Note 20

Dimensions 161,6 x 75,2 x 8,3 mm

Ecran6,7" Infinity-O AMOLED 19,5:9 - 2400 x 1080 pixels (393 ppp)

Rafraichissement 60 Hz

Processeur Exynos 990 (7nm)

8 Go de RAM

Capteur avant 10 MP (f / 2.2)

Capteurs arrières 12 MP f / 1.8 12 MP f / 2.2 ultra grand 64 MP f / 2.0 téléobjectif (zoom optique 3x)

Stockage : 256 Go

Batterie : 4300 mAh

Recharge 25W filaire (15W sans fil)

Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran

OSAndroid 10 + One UI 2.5



Le Galaxy Note 20 classique reprend ainsi la dalle AMOLED 6,7″ du S20+ mais elle est plate. Finis les bords incurvés chez Samsung ?



Pour le reste, le Note 20 embarque le tout dernier processeur Exynos 990 (7 nm), le plus puissant à date. Réservé à l'Europe, il pourrait faire du tord à la marque car le Snapdragon 865+ américain est apparement plus performant et chauffe moins que le CPU de Samsung.

Galaxy Note 20 Ultra

Dimensions 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Ecran 6,9" Infinity-O AMOLED 19,3:9 - 3200 x 1444 pixels (508 ppi)

Rafraîchissement 120 Hz

Gorilla Glass 7

Processeur Exynos 990 (7nm)

12 Go de RAM

Capteur avant :

10 MP (f / 2.2

Capteurs arrières :

108 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand angle

12 MP f / 3.0 (zoom optique 5x)

Stockage 256 go / 512 go

Batterie : 4500 mAh

Recharge 25W filaire (15W sans fil)

Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran

OSAndroid 10 + One UI 2.5

Le Note 20 Ultra est bien plus intéressant avec un écran 6,9 pouces incurvé et rafraîchi 120 fois par seconde. Chose qu'on retrouve sur le S20 Ultra et d'autres téléphones comme le OnePlus 8 Pro. Il emprunte d'ailleurs presque tout au S20 Ultra avec le même processeur et la même partie photo.



Finalement, la nouveauté se cache dans le stylet S-Pen 2020 qui atteint un temps de latence record de 9 ms contre 42 ms sur le modèle précédent. Sa pointe fine de 0,7 mm et ses 4096 niveaux de pression délivrent une « sensation papier ». On note aussi la possibilité de filmer en 8K ou de zoom x5 en optique, déjà vus sur le S20 Ultra.

Coloris et prix

Finalement peu innovant, Samsung joue la carte sécurité avec sa gamme Note20.



Le Galaxy Note 20 est vendu en trois coloris Mystic Green, Mystic Bronze et Mystic Grey, quand le Note 20 Ultra s'affiche en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White.



Les prix du nouveau Note 20 sont :