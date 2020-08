Encore un écran OLED d'iPhone 12 en fuite

Il y a 1 heure

Alban Martin

Pas une journée sans information, rumeur ou fuite sur l'iPhone 12. Cette fois, on reparle du panneau OLED qui doit équiper les quatre modèles.



Une image supposée d'une unité d'affichage iPhone 12 a été partagée en ligne par l'utilisateur Mr. White sur Twitter.

La dalle OLED de l'iPhone 12 se montre

Par rapport à la dalle d'un écran iPhone 11 Pro, le composant en fuite dispose d'un connecteur d'affichage réorienté en bas de l'écran, plutôt que sur le côté gauche de l'iPhone 2019. Cela peut être dû au déplacement de la carte mère de l'autre côté de l'appareil. Un changement de position de la carte logique a été annoncé en mai dernier, afin de s'adapter au module d'antenne 5G attendu dans les quatre modèles d'iPhone 12. Le plateau de la carte SIM devrait également se déplacer vers le côté gauche de l'appareil sous le bouton de volume à la suite de ce changement.



Apple devrait sortir quatre iPhones OLED cet automne, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces (dont un Pro) et un modèle Pro de 6,7 pouces. Les rumeurs suggèrent que l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces et l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces auront des caméras à triple objectif, une dalle OLED nouvelle génération, un modem 5G plus performant et 6 Go de RAM, tandis que les modèles de 5,4 et 6,1 pouces seront des iPhones milieu de gamme avec des caméras à double objectif et un prix plus abordable .



Il n'est pas clair de quelle taille d'‌iPhone 12‌ il s'agit ici. Compte tenu de la taille des composants de l'encoche, il semble probable que cet appareil provienne de l'iPhone 12‌ de base de 5,4 pouces. Ce serait alors la seconde fuite sur ce modèle.

Outre les nouveautés citées (et celles oubliées comme la recharge inversée, la puce A14 ou la dalle 120 Hz), Apple prépare surtout un nouveau design plus fin, plus plat et plus carré. Comme ce qu'elle a fait pour l'iPad Pro en 2018.