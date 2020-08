Les prochains iPhone pourraient pré-traiter la vidéo

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Apple cherche des moyens de réduire la quantité de traitement qu'un iPhone ou un autre appareil mobile doit effectuer sur le capteur d'image lui-même afin de produire une vidéo de haute qualité, dans le but d'économiser à la fois la taille du fichier et la batterie.



Actuellement, les appareils photo des iPhones et des iPads ont un capteur d'image qui enregistre toute la lumière qu'il reçoit. Ces données vidéo sont ensuite transmises à un processeur qui crée l'image. Mais ce traitement sur le processeur principal de l'appareil peut être intensif et épuiser rapidement la batterie de l'appareil.

Une optimisation vidéo intelligente chez Apple



Le nouveau brevet intitulé "Générer des images statiques avec une caméra événementielle" propose de ne traiter que les parties d'une image vidéo qui ont changé depuis la trame précédente.

Les caméras traditionnelles utilisent des capteurs d'image cadencés pour acquérir des informations visuelles à partir d'une scène. Chaque trame de données qui est enregistrée est généralement post-traitée d'une certaine manière et, dans de nombreuses caméras traditionnelles, chaque trame de données contient des informations provenant de tous les pixels.

En toute logique, la redondance (inutile) de données est ciblé par ce brevet qui explique que les capteurs étant de plus en plus gros, les données à analyser augmentent en conséquence. Cela nécessite donc du matériel supplémentaire au sein de l'appareil pour accélérer les calculs (comme une partie de la puce A13 dédiée au traitement de l'image) mais aussi au niveau de la batterie pour compenser la consommation énergétique.



Le brevet décrit alors des méthodes dans lesquelles une caméra d'événements indique les changements de pixels individuels. Au lieu de tout capturer, la caméra produit des données en réponse à la détection d'un changement dans son champ de vision. Tout ce qui est statique n'est pas recalculé, de quoi soulager le processeur et obtenir des images plus petites. C'est peu ou prou le même principe que les compressions d'image post-processing.



On imagine que la dernière caméra de Sony à destination des smartphones intéresse fortement Apple qui voit déjà comment optimiser les traitements multimédias. Les iPhone 12 ne devraient pas en profiter, mais les prochains modèles 2021 ou 2022 seraient de très bons candidats.