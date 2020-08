Astuce iOS 14 : comment traduire un site sur Safari

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

4

Voici une nouvelle astuce pour iOS 14 et iPadOS 14 avec la traduction à la volée des sites internet étrangers.



En plus de la nouvelle application de traduction dédiée pour iPhone et iPad, Apple a également ajouté la possibilité de traduire des sites Web entiers avec le nouveau navigateur Safari. La fonctionnalité est en version bêta mais fonctionne déjà pas mal, de quoi rattraper Chrome de Google qui propose cela depuis un certain temps. Elle vient s’ajouter à d’autres nouveautés du navigateur natif comme l’affichage des traqueurs.

Encore une nouveauté pour Safari qui peut traduire en temps réel

Si vous nous suivez avec attention, vous savez que parmi les 200 nouveautés d’iOS 14, on trouve la traduction dans Safari avec 11 langues prises en charge. On retrouve l'anglais, le français, l'arabe, le chinois, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l'espagnol.



Voici donc comment se servir de la nouvelle fonctionnalité de traduction sur Safari. Attention, nous avons découvert que la bêta actuelle nécessite de changer la région de son iPhone ou iPad à États-unis, sinon l’option n’apparaît pas.



Comment traduire des sites Web sur iPhone et iPad sous iOS 14 :

Sur l’appareil, ouvrez un site Web dans Safari qui est dans une langue étrangère Appuyez sur l'icône aA dans le coin supérieur gauche de votre écran Choisissez Traduire en français



La première fois que vous utilisez la fonctionnalité, vous aurez une popup. Appuyez sur Activer la traduction pour utiliser la version bêta.



Bien évidemment, vous pouvez appuyer sur l'icône aA pour désactiver les traductions en cliquant sur Afficher la page d’origine.



La nouvelle fonctionnalité de traduction de sites Web d'Apple dans Safari est donc encore en version bêta. Si elle n’est pas parfaite, elle fonctionne déjà très bien et est très rapide. Cela permet de comprendre plus facilement un site étranger qu’on aurait trouvé pendant une recherche pointue par exemple. De plus, dans les options de l’app Traduire, il est possible de limiter l’utilisation au mode hors-ligne. Une manière d’économiser votre data.



Pour mémoire, iOS 14 et iPadOS 14 sont disponibles en version bêta publique gratuite ainsi qu'en version bêta développeur pour iPhone et iPad. C’est donc très facile à installer.