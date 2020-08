Apple 3ème des entreprises profitables du Fortune 500 Global en 2020

Il y a 2 heures

Alban Martin

Apple est classé troisième dans la liste annuelle Fortune Global 500 des plus grandes entreprises mondiales au niveau des bénéfices dégagés et douzième pour les revenus.



La firme à l'iPhone n'est plus la plus rentable, ni la plus valorisée, mais se classe toujours très bien.

Apple est entré dans le classement Fortune 500 il y a 37 ans et sa pire place fut 325ème en 2002. Depuis 2013, la pomme est dans le top 10 chaque année. Une belle performance qu'elle réédite encore une fois.

Apple en légère baisse au niveau mondial

Le bénéfice d'exploitation des entreprises du classement Fortune Global 500 de cette année a atteint un record de 33 billions de dollars, proche du PIB combiné de la Chine et des États-Unis. Ensemble, les entreprises Fortune Global 500 de cette année emploient 69,9 millions de personnes dans le monde et sont représentées par 32 pays. WalMart était à nouveau la plus grande entreprise du monde, pour la septième année consécutive.



Les revenus d'Apple s'élèvent à 260,174 milliards de dollars, dont 55,256 milliards de dollars de bénéfices. Apple n'a été dépassé en termes de bénéfices que par la société d'investissement Berkshire Hathaway et la société pétrolière Saudi Aramco. Fait intéressant, Berkshire Hathaway détient une participation de 5,7% dans Apple, qui représente plus d'un cinquième de sa valeur totale.



Malgré un léger ralentissement pour Apple au cours du dernier exercice, Fortune reste optimiste quant à la capacité d'Apple à gagner de l'argent. L'iPhone continue de dominer les ventes, bien que les services deviennent de plus en plus un élément important du modèle commercial d'Apple.



Le tout puissant Apple a plongé un peu en 2019, avec une baisse du CA de 2% à 260 milliards de dollars de ventes. La capacité du fabricant d'ordinateurs et de téléphones à gagner de l'argent a amorti le coup. Apple a gagné 55 milliards de dollars. Trois catégories avaient pris un coup sur la tête. En premier lieu, les ventes d'iPhone, 55% du total d'Apple, ont chuté de 14%. Les augmentations des ventes de services comme le streaming et les abonnements, 18% du total, ont augmenté de 16%. Et les appareils portables (AirPods et Appel Watch) et autres accessoires non téléphoniques (iPod, HomePods et produits Beats) ont bondi de 41%, mais ne représentent que 9% du gâteau.

Selon les estimations, Apple compte actuellement 137 000 employés et a récemment annoncé un chiffre d'affaires record de 59,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal et un bénéfice net trimestriel de 11,25 milliards de dollars.



En mai dernier, le classement Fortune 500 US plaçait Apple deuxième.