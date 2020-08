La fiche technique du Huawei Mate 40 est en fuite

Le prochain smartphone haut de gamme de Huawei sera forcément le Mate 40 (et le Mate 40 Pro). Attendu pour la rentrée, le smartphone qui sera toujours privé des services Google vient de voir sa fiche technique fuiter. On y découvre la capacité de stockage, la quantité de RAM mais aussi un tout nouveau processeur maison.

Le Mate 40 : le dernier Huawei ?

Le successeur du Mate 30 sera encore une fois une version améliorée du P40. Le Mate 40 sera le concurrent direct du Galaxy Note 20 de Samsung mais aussi de l'iPhone 12 Pro Max à venir chez Apple.



Comme vu dans les précédentes fuites, le design conserverait les lignes qu'on connait mais arborerait un énorme bloc photo circulaire au milieu du dos. Le plus intéressant se trouve donc à l'intérieur. Selon le site Slashleaks, la fiche technique du téléphone fera état de 8 ou 12 Go de mémoire vive ainsi que trois niveaux de stockages (128, 256 ou 512 Go) pour le système, mais aussi les apps, les jeux, les photos et les vidéos.



Si les chiffres ne sont pas anormaux pour un Android haut de gamme, en revanche le Mate 40 serait équipé d’une puce « Kirin 9000 ». Le processeur de l'an dernier était le Kirin 990, on aurait pu penser que Huawei passera à 10XX.



Dans tous les cas, ce sera une puce maison. Mais le Mate 40 pourrait être le dernier smartphone de la firme à en profiter via sa filiale HiSilicon. Suite aux sanctions imposées par les États-Unis, Huawei n’est plus en mesure de faire produire ses composants chez les fondeurs, notamment TSMC, son principal prestataire et qui s'occupe également des processeurs d'Apple. Elle n'aura plus les capacités de produire ses puces au 15 septembre, selon les dernières déclarations de Richard Yu, le patron de la branche dédiée aux produits grand public. Un modèle déjà collector ?